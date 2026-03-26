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Iran respinge la proposta USA e detta le sue condizioni

DiL.M.

Mar 26, 2026 #Iran, #USA

L’Iran avrebbe respinto una proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti, ponendo una serie di condizioni preliminari per l’avvio di qualsiasi negoziato. Secondo quanto riferito da Press TV, Teheran non sarebbe disposta ad aprire un dialogo finché tali richieste non verranno soddisfatte.
Le condizioni indicate sarebbero cinque. In primo luogo, l’Iran richiede la completa cessazione delle operazioni militari e degli omicidi attribuiti a Stati Uniti e Israele. A questo si aggiunge la necessità di creare meccanismi concreti in grado di garantire che un nuovo conflitto contro la Repubblica Islamica non possa riprendere.
Tra i punti centrali figura anche la richiesta di un risarcimento chiaro e garantito per i danni subiti durante il conflitto, insieme alla conclusione della guerra su tutti i fronti, includendo anche i gruppi di resistenza coinvolti nella regione.
Infine, Teheran pone come condizione il riconoscimento e il consolidamento della propria sovranità sullo Stretto di Hormuz, nodo strategico fondamentale per gli equilibri energetici globali.
Secondo una fonte iraniana citata in forma anonima, la posizione del Paese sarebbe netta: «La guerra finirà quando l’Iran deciderà che deve finire, non quando lo vorrà Trump».
Al momento, dunque, la prospettiva di negoziati appare subordinata al rispetto di condizioni che segnano una linea rigida da parte di Teheran.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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