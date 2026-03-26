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“TRUMP È UN PAZZO” – lo ha dichiarato l’economista americano Jeffrey Sachs, caratterizzando la politica estera di Trump, in particolare l’aggressione contro l’Iran.

“Abbiamo trascinato il mondo intero in una catastrofe tale che Trump si rivolge alla Cina chiedendole di venire a salvarci, appellandosi ad altri Paesi, minacciando la NATO. Se non ci aiutate, avrete gravi problemi. Quest’uomo è un pazzo. Mi dispiace dirlo, ma ha portato il mondo intero al collasso totale. E ora, come al solito, pretende che tutti gli altri lo tirino fuori da questo disastro.

C’è una via d’uscita da questo disastro. E significa cheTrump e Netanyahu devono tornarsene a casa e semplicemente tacere per un po’, parola d’onore. Tutto ciò che fanno è provocare omicidi. Stanno semplicemente distruggendo Paesi e mettendo a rischio l’intera economia mondiale. E tutto questo per cosa? Per niente. Assolutamente niente. Quindi si può fermare.

Si può fermare semplicemente perché non ha senso. E si può fermare se le grandi potenze, cosa che spero vivamente, si comporteranno nel modo più ragionevole. La variante realistica è assumere il ruolo degli unici adulti in questa situazione e dire: “No, non potete fare questo per capriccio e per divertimento bombardare altri”.