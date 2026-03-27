AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Abbas Araghchi: “USA e Israele dietro l’insicurezza nello Stretto di Hormuz”

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 27, 2026 #Iran

In un colloquio con il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun, Abbas Araghchi attribuisce direttamente agli Stati Uniti e al regime sionista la responsabilità dell’insicurezza nello Stretto di Hormuz, ribadendo il diritto dell’Iran a difendere sovranità, integrità territoriale e navigazione selettiva.

Tasnim News – 24 marzo 2026

TEHERAN (Tasnim) – L’attuale situazione di insicurezza nello Stretto di Hormuz è una conseguenza diretta della guerra di aggressione non provocata che gli Stati Uniti e il regime sionista hanno scatenato contro l’Iran, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Nel corso di una conversazione telefonica, Araghchi e il suo omologo sudcoreano Cho Hyun hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Teheran e Seoul, nonché degli sviluppi regionali successivi all’aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’Iran.

Il ministro sudcoreano ha espresso condoglianze e rammarico per il martirio di diversi cittadini iraniani, compresi quelli uccisi durante i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti e da Israele a Minab, in Iran.

Ha inoltre manifestato preoccupazione per gli attuali sviluppi nella regione e per le gravi conseguenze della persistente instabilità e della guerra, insieme alla situazione nello Stretto di Hormuz sull’economia globale, sottolineando la necessità di compiere sforzi per ridurre le tensioni nella regione.

Da parte sua, Araghchi ha fatto riferimento all’aggressione militare USA-Israele contro l’Iran nel mezzo dei negoziati sul nucleare, aggiungendo che l’attuale situazione nella regione e l’insicurezza nello Stretto di Hormuz sono una conseguenza diretta degli attacchi illegali degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’Iran.

Araghchi ha sottolineato che l’Iran difenderà con fermezza la propria sovranità nazionale e la propria integrità territoriale contro qualsiasi aggressione straniera.

Lo Stretto di Hormuz è bloccato al transito delle navi appartenenti agli aggressori e ai loro sostenitori, mentre le imbarcazioni di altri Paesi possono attraversare lo stretto coordinandosi con la parte iraniana senza alcun problema, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

I due alti diplomatici iraniano e sudcoreano hanno inoltre scambiato opinioni su alcune questioni consolari.

Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno lanciato una vasta campagna militare non provocata contro l’Iran dopo l’assassinio della Guida della Rivoluzione islamica, āyatollāh seyyed ʿAlī Khāmeneī, insieme a diversi alti comandanti militari e civili, il 28 febbraio.

Gli attacchi hanno incluso estesi bombardamenti aerei contro obiettivi militari e civili in tutto l’Iran, causando vittime significative e ingenti danni alle infrastrutture.

In risposta, le Forze armate iraniane hanno condotto operazioni di rappresaglia, prendendo di mira posizioni statunitensi e israeliane nei territori occupati e presso basi regionali con ondate di missili e droni.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

Francia, l’estrema destra fallisce l’assalto alle principali città. Regge la sinistra

Mar 27, 2026 L.M.
Mondo

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Mar 27, 2026 Red
Economia e Lavoro Mondo

LA GERMANIA STA SVILUPPANDO UNA STRATEGIA DI GUERRA ECONOMICA DELL’UE CONTRO GLI USA

Mar 27, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Francia, l’estrema destra fallisce l’assalto alle principali città. Regge la sinistra

Marzo 27, 2026 L.M.
Mondo

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Marzo 27, 2026 Red
Economia e Lavoro Mondo

LA GERMANIA STA SVILUPPANDO UNA STRATEGIA DI GUERRA ECONOMICA DELL’UE CONTRO GLI USA

Marzo 27, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’IRAQ È STATO UN ERRORE, MA L’IRAN È MOLTO PEGGIO

Marzo 27, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: