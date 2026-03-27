Francia, l’estrema destra fallisce l’assalto alle principali città. Regge la sinistra

Il Rassemblement National non riesce a vincere a Marsiglia, Nîmes o Tolone e si imbatte nel cordone sanitario, in elezioni comunali caratterizzate da alleanze tattiche e con lo sguardo rivolto al 2027.

Fonte: Mundo Obrero

L’estrema destra francese non è riuscita a ottenere la svolta decisiva che cercava nelle elezioni amministrative di domenica. Il partito Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen e Jordan Bardella, puntava a vincere in diverse grandi città per consolidare la propria presenza territoriale, ma non ha raggiunto i suoi obiettivi principali.

Né a Marsiglia, né a Nîmes, né a Tolone – tre città chiave nella loro strategia – sono riusciti a vincere, nonostante in alcuni casi fossero in vantaggio dopo il primo turno. Il risultato rappresenta una battuta d’arresto per il partito di estrema destra, che cercava di rompere definitivamente l’isolamento politico impostogli dagli altri partiti.

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Al contrario, la coalizione di comunisti, verdi e socialisti è riuscita a mantenere il controllo di importanti città, inclusa la capitale. A Parigi, il candidato socialista Emmanuel Grégoire ha sconfitto nettamente la conservatrice Rachida Dati, consolidando il predominio progressista in uno dei principali centri del potere politico del paese. A Montreuil, il comunista Patrice Bessac è stato rieletto.

Queste elezioni, che si tengono ogni sei anni, rivestono un’importanza particolare in quanto fungono da preludio alle elezioni presidenziali del 2027. In questo contesto, le grandi città si sono trasformate in veri e propri laboratori politici, dove i partiti hanno messo alla prova le proprie strategie e alleanze.

Uno degli elementi chiave della giornata è stata la persistenza del cosiddetto “cordone sanitario” contro l’estrema destra. Nonostante i tentativi di Bardella di avvicinarsi ai settori conservatori, la destra tradizionale ha evitato accordi con il Rassemblement National, mentre la sinistra ha optato per la mobilitazione e, in alcuni casi, per il ritiro strategico di candidati al fine di fermare gli estremisti.

Questa situazione di stallo si è rivelata decisiva in città come Marsiglia, dove il ritiro dei candidati di altre forze progressiste ha spianato la strada alla vittoria socialista. Al contrario, il partito di Le Pen ha guadagnato terreno nelle città di medie dimensioni e mantiene il controllo di Perpignan, la sua principale roccaforte urbana dal 2020.

L’unica vittoria di rilievo per l’estrema destra si è registrata a Nizza, dove Éric Ciotti, alleato di Le Pen dopo la sua rottura con la destra tradizionale, ha conquistato la carica di sindaco al termine di una campagna elettorale particolarmente polarizzata.

Dal canto suo, la sinistra ha dimostrato tenacia. Pur essendo riuscita a contenere l’estrema destra nelle principali città, non è stata in grado di consolidare una chiara egemonia. La France Insoumise, guidata dalla cerchia di Jean-Luc Mélenchon, ha rafforzato la sua presenza in alcune città, ma non è riuscita a prendere il controllo di centri importanti come Tolosa o Limoges, che alla fine sono rimasti nelle mani della destra moderata (anche se una coalizione di sinistra unita avrebbe strappato quei comuni alla destra).

Nel frattempo, il partito Rinascimento presidenziale ha mantenuto un basso profilo durante la campagna elettorale, sebbene la figura di Emmanuel Macron sia stata al centro di polemiche a seguito di accuse di interferenza indiretta nelle primarie parigine, nel tentativo – secondo i socialisti – di favorire il candidato conservatore.

Al di là dei risultati a livello comunale, le elezioni hanno implicazioni anche per l’equilibrio istituzionale del Paese, soprattutto in vista delle elezioni del Senato, dove il peso delle cariche locali è cruciale.

Nel complesso, le elezioni comunali lasciano uno scenario aperto: l’estrema destra continua a crescere, ma incontra limitazioni nelle grandi città; la sinistra si mantiene salda, seppur frammentata; e la destra tradizionale conserva il suo potere territoriale. Tutto ciò si svolge in un contesto di crescente polarizzazione politica e con lo sguardo già rivolto alle cruciali elezioni generali del 2027

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