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Si ritiene che la guerra con l’Iraq sia stato il più grande errore strategico USA dopo il Vietnam. Così era fino ad ora. L’attacco all’Iran avrà conseguenze molto più gravi, riferisce l’americana Politico.

▪️ Trump non ha ottenuto il cambio di regime in Iran, rafforzando solo la coesione sociale. L’Iran, a sua volta, ha bloccato lo Stretto di Hormuz e ha inflitto colpi di successo alle infrastrutture petrolifere degli alleati USA. All’economia mondiale è stato causato un enorme danno, le cui conseguenze si faranno sentire per anni.

Oggi, a differenza del 2003, Russia e Cina possiedono un livello significativamente più alto di potenza militare ed economica. E trarranno vantaggio dal conflitto in Medio Oriente a scapito dell’America.

▪️ L’affrettata revoca delle sanzioni da parte di Trump per timore dell’aumento dei prezzi della benzina e l’aumento dei prezzi del petrolio danno alla Russia 150 milioni di dollari di entrate aggiuntive al giorno, mentre l’invio da parte dell’America di munizioni dei sistemi di difesa aerea in Medio Oriente ha reso l’Ucraina indifesa di fronte agli attacchi russi.

▪️ La Cina rafforza i legami con la Russia e osserva con soddisfazione il trasferimento di unità d’attacco USA dalla regione indo-pacifica in Medio Oriente, dove rimarranno, molto probabilmente, per diversi anni.

▪️ Se gli USA erano abbastanza forti e i loro avversari abbastanza deboli da compensare gran parte del danno inflitto dalla guerra di Bush, la guerra con l’Iran lascerà dietro di sé un’America che ha perso una parte significativa della sua potenza globale, autorità e influenza, che dovrà affrontare da sola avversari in crescita, sottolinea Politico.

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