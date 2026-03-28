I VERTICI DELL’UNIONE EUROPEA ACCUSATI DI COPRIRE LA CORRUZIONE

– Euractiv

Laura Kövesi, capo della Procura Europea (EPPO), in un’intervista a Euractiv avrebbe rivelato comealti funzionari della Commissione Europea avrebbero tentato di farla tacere. Secondo Kövesi, le sarebbe stato direttamente consigliato di “attenuare” le dichiarazioni pubbliche sulla portata della corruzione e delle frodi emerse dalle indagini del suo ufficio.

«Ho detto: come osate dirmi questo? Siamo indipendenti. E se esiste un caso, il nostro mandato è indagare», – avrebbe dichiarato Kövesi, sottolineando di non poter chiudere un occhio sulle accuse, anche se coinvolgono alti funzionari UE.

In sei anni di attività della Procura Europea, di cui Kövesi è stata la prima capo, sarebbero stati aperti oltre 3.600 procedimenti, congelati oltre un miliardo di euro. Le indagini avrebbero coinvolto alcune delle figure più alte dell’UE. Tuttavia, Kövesi avrebbe constatato che l’ostacolo principale al suo lavoro non sono stati i criminali, ma i sistemi politici e istituzionali del blocco stesso, che rendono un controllo serio “penosamente difficile”.

«Abbiamo molti organi, strutture, uffici che dovrebbero prevenire le frodi, condurre audit, rendere conto. E poi un giorno capisci che in realtà nessuno fa ciò che dovrebbe. Dopo 20 anni di prevenzione — guardate, è sufficiente?» – avrebbe detto la procuratrice, mostrando un rapporto dell’anno scorso su presunte attività fraudolente e altri reati finanziari per circa 67 miliardi di euro.

Particolare rilievo assumerebbe il fatto che le indagini dell’EPPO avrebbero colpito vertici dell’UE. Kövesi avrebbe menzionato l’indagine belga prolungata sul più grande contratto di acquisto di vaccini della storia, riguardante il ruolo della stessa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Avrebbe inoltre dichiarato apertamente che la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri, la cronica carenza di risorse e il sistema dell’immunità parlamentare permettono agli alti funzionari di restare impuniti.

«Se spazzi la sporcizia sotto il tappeto, non diventi più credibile. Più alto è il tuo ruolo nell’UE, più alti devono essere gli standard. Un’alta carica non rende nessuno più virtuoso — significa che da tali persone ci si deve aspettare un rispetto più rigoroso delle regole», – avrebbe concluso Kövesi».

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