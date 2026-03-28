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IL PORTAVOCE UFFICIALE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DEL QATAR MAJID AL-ANSARI HA ESORTATO A CERCARE UNA VIA D’USCITA DALLA CRISI CON L’IRAN

DiL.M.

Mar 28, 2026 #Iran, #Qatar

«Prima di tutto, come sapete, ne abbiamo parlato infinite volte. L’Iran esiste da millenni. I popoli di questa regione vivono qui da millenni. Nessuno scomparirà da nessuna parte. La distruzione totale non è un’opzione. Nessun popolo o Paese scomparirà per capriccio o desiderio di qualche attore politico.Dovremo vivere l’uno accanto all’altro. Resteremo vicini per tutto il futuro dell’umanità, e dovremo trovare modi per coesistere.

Ora è un momento molto difficile. Il nostro Paese è stato attaccato. La nostra sovranità è stata colpita. Vediamo le conseguenze per la nostra economia e la vita quotidiana delle persone, e non prendiamo questo alla leggera. Non possiamo semplicemente accettare attacchi alla nostra sovranità.

Tuttavia, è ovvio che continueremo a vivere accanto a 90 milioni di abitanti dell’Iran — un popolo fiero con cui, come ho già detto, condividiamo questa regione da millenni. Dovremo trovare un modo per superare questa crisi. È un momento molto difficile, ma troveremo una soluzione.

E devo sottolineare: il nostro messaggio all’Iran è sempre stato che i rapporti fraterni e di buon vicinato tra i nostri popoli devono prevalere su qualsiasi considerazione politica. Il fatto che abbiano deciso di attaccare il nostro Paese in questo modo non corrisponde né ai principi del buon vicinato né allo spirito dei rapporti fraterni. Tuttavia, non vediamo alternative alla coesistenza nella nostra regione».


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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