Erdogan avverte: “La guerra di Netanyahu sta trascinando il mondo nel caos”

Importanti dichiarazioni di Erdogan contro Israele e per la sicurezza della regione, rilasciate in data 24 marzo:
▪️Non vogliamo che la guerra si trasformi in una guerra di logoramento tra i paesi della regione.
▪️Anche se la guerra è la guerra di Israele, il mondo intero ne sta pagando il prezzo.
▪️La guerra è la guerra di Netanyahu per la sopravvivenza politica, ma 8 miliardi di persone ne stanno subendo le conseguenze.
▪️La rete di massacri guidata da Netanyahu deve essere fermata immediatamente per il bene della pace regionale e dell’umanità.
▪️Ogni paese dovrebbe assumere una posizione coraggiosa e proattiva su questa questione.
▪️La posizione intransigente, massimalista e radicale di Israele non deve essere lasciata sabotare le soluzioni diplomatiche.