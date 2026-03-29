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Erdogan avverte: “La guerra di Netanyahu sta trascinando il mondo nel caos”

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Mar 29, 2026 #Erdogan, #Iran, #Israele

Importanti dichiarazioni di Erdogan contro Israele e per la sicurezza della regione, rilasciate in data 24 marzo:

▪️Non vogliamo che la guerra si trasformi in una guerra di logoramento tra i paesi della regione.

▪️Anche se la guerra è la guerra di Israele, il mondo intero ne sta pagando il prezzo.

▪️La guerra è la guerra di Netanyahu per la sopravvivenza politica, ma 8 miliardi di persone ne stanno subendo le conseguenze.

▪️La rete di massacri guidata da Netanyahu deve essere fermata immediatamente per il bene della pace regionale e dell’umanità.

▪️Ogni paese dovrebbe assumere una posizione coraggiosa e proattiva su questa questione.

▪️La posizione intransigente, massimalista e radicale di Israele non deve essere lasciata sabotare le soluzioni diplomatiche.

https://t.me/clarastatello

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