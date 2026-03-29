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L’IRAN APRE HORMUZ ALLE NAVI SPAGNOLE

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Mar 29, 2026 #HORMUZ, #Iran, #Spagna

L’IRAN HA PROPOSTO ALLA SPAGNA DI FAR TRANSITARE LE SUE NAVI ATTRAVERSO LO STRETTO DI HORMUZ

L’Ambasciatore a Madrid ha dichiarato esplicitamente:

«Abbiamo avuto relazioni amichevoli con la Spagna per quattro decenni. Il loro impegno per il diritto internazionale è nel loro stesso interesse. Siamo aperti a ricevere qualsiasi richiesta dalla Spagna per facilitare il passaggio delle sue navi attraverso lo Stretto di Hormuz».

Sánchez fin dall’inizio non si è immischiato in questa guerra. Non ha concesso basi agli americani, non ha inviato navi, non si è precipitato a bombardare. Ora ottiene il risultato: le petroliere spagnole possono transitare, mentre tutte le altre sono in coda.

Ecco cosa significa prendersi cura del proprio popolo, e non di come ti guarda Trump.

Fonte

Telegram| X| Web| RETE Info Defense

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