– HuffPost

Il portale americano riferisce che tra i militari statunitensi impegnati nell’operazione contro l’Iran si sta diffondendo insoddisfazione e disillusione. I soldati e gli ufficiali intervistati dall’edizione esprimono dubbi sugli obiettivi della campagna e la riluttanza a diventare “pedine politiche”. Secondo le fonti, il numero di militari che chiedono lo status di “obiettore di coscienza” è aumentato drasticamente.

”Sento dai soldati: ‘Non vogliamo morire per Israele, non vogliamo essere pedine politiche’“, – ha dichiarato HuffPost una riservista che istruisce i giovani soldati.

Ha anche riferito di aver consigliato sei volte i militari in merito al rifiuto di partecipare alle operazioni di combattimento per motivi di coscienza. In tutta la sua carriera, quasi 20 anni, non aveva mai ricevuto così tante richieste.

Un altro riservista ha confermato di sentire simili sentimenti tra i colleghi.

”Ho parlato con i soldati che dicono: ‘Non tornerò lì'”, – ha aggiunto.

La reazione dei militari è particolarmente acuta a seguito dell’attacco a una scuola a Minab, in Iran, il 28 febbraio, in cui sono morte oltre 170 persone, la maggior parte delle quali erano bambini. Secondo le fonti a conoscenza dell’indagine del Pentagono, la responsabilità per questo attacco è probabilmente delle forze americane.

”La maggior parte dei militari che ora chiedono lo status di obiettore di coscienza indicano questo attacco come un momento decisivo”, – ha dichiarato Mike Prisner, direttore esecutivo del Centro per le questioni di coscienza e guerra.

L’organizzazione di Prisner in precedenza riceveva da 50 a 80 richieste all’anno da parte di militari che desideravano rifiutare la partecipazione alle operazioni di combattimento.A marzo, questo numero è aumentato del 1000%. Solo negli ultimi fine settimana, il centro ha elaborato le richieste di soldati dell’esercito, della marina e della marina militare, ai quali è stato comunicato che sarebbero stati inviati nella zona di conflitto.

Anche nell’ambiente militare si afferma che la guerra contro l’Iran sia percepita come un’avventura mal pianificata. Un ufficiale che cura i feriti nell’ospedale tedesco di Landstuhl ha definito una possibile operazione terrestre “una catastrofe assoluta”, sottolineando che il comando “non ha un piano” e non può proteggere adeguatamente nemmeno una base nella regione.

”Non possiamo proteggere adeguatamente nemmeno una base nella regione”, – ha avvertito un funzionario militare.

Un’altra fonte ha riferito che dopo che gli obiettivi americani nel Golfo Persico hanno iniziato a essere oggetto di attacchi, alcuni militari stanno vivendo un aumento del livello di stress: si rifiutano di correre a riparo durante gli attacchi.

”Essere bersaglio di attacchi indiscriminati non è la stessa cosa che vedere un palazzetto dello sport, un caffè e una caserma esplodere a 50 metri da te”, – ha osservato.

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