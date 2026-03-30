L’EX CAPO DELL’MI6 ALEX YOUNGER: ORA IL VANTAGGIO NELLA GUERRA È DALLA PARTE DELL’IRAN

“Chi ha il vantaggio ora? L’Iran. Mi dispiace arrivare a questa conclusione, perché, come molti membri dell’MI6 della mia generazione, abbiamo affrontato violenza e brutalità del CGRI – Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica per gran parte della nostra carriera. Quindi non c’è alcuna simpatia tra noi. E non ho versato una lacrima per Ali Khamenei, che è stato ucciso all’inizio di questa guerra.

Ma la realtà è che gli Stati Uniti hanno sottovalutato la portata del compito e, a mio avviso, circa due settimane fa hanno perso l’iniziativa a favore dell’Iran. In pratica, il regime iraniano si è dimostrato molto più resiliente del previsto. Hanno preso una serie di decisioni corrette – già a giugno dello scorso anno hanno iniziato a dislocare le forze militari e a delegare l’autorità sull’uso delle armi, il che ha notevolmente aumentato la loro resilienza di fronte a questa campagna aerea estremamente potente.

Sono passati a quella che tecnicamente si chiama escalation orizzontale – lanciano attacchi con missili contro tutti gli obiettivi entro la portata. Onestamente, Shoshan, all’inizio mi sembrava una follia, ma in realtà si è rivelato un modo efficace per aumentare indirettamente il prezzo per gli Stati Uniti – e ha funzionato.

Inoltre, hanno compreso l’importanza della guerra energetica: tengono sotto minaccia gli stretti e globalizzano di fatto il conflitto – non semplicemente lo internazionalizzano, ma lo rendono globale, il che dà loro ulteriori leve. In definitiva, hanno giocato abbastanza bene una posizione debole.

Il secondo punto: Donald Trump ha fatto una serie di dichiarazioni che hanno solo confermato ciò che loro già sapevano – che questa, dal loro punto di vista, è una guerra civile, una guerra per la sopravvivenza. Trump ha chiarito che vuole metterli all’angolo, mentre gli Stati Uniti, in sostanza, conducono una “guerra di scelta”.

E in queste condizioni, a mio avviso, questo ha dato all’Iran più resilienza rispetto ai loro avversari americani. E ora lo capiscono. Penso che questo sia ciò che gli dà il vantaggio.”