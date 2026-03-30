Maduro si rivolge ai venezuelani

NICOLÁS MADURO E SUA MOGLIE CILIA FLORES SI SONO RIVOLTI PER LA PRIMA VOLTA AI VENEZUELANI E LI HANNO RINGRAZIATI PER IL SOSTEGNO

Nicolás Maduro e Cilia Flores inviano al nobile popolo del Venezuela, nonché agli uomini e alle donne di buona volontà in tutto il mondo, un messaggio di profonda gratitudine per tale fermezza, tale coraggio e tale solidarietà:

Abbiamo ricevuto i vostri messaggi, le vostre lettere e le vostre preghiere. Ogni parola d’amore, ogni gesto di cura, ogni manifestazione di sostegno ci riempie e ci rafforza spiritualmente. Stiamo bene, siamo saldi, calmi e in preghiera costante.

E come ha detto il nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Luca: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto”. Che chiedano con fede, cerchino con speranza, bussino con amore, perché le vie di Dio si aprono ai popoli che perseverano nella verità, nella pace e nella luce.

Grazie di cuore per i vostri messaggi, per le vostre lettere, per le vostre preghiere e per il vostro amore senza confini. La nostra gratitudine, la nostra preghiera e i nostri abbracci spirituali sono con voi oggi, domani e sempre.

Proviamo profonda ammirazione per la capacità del nostro popolo di mantenere l’unità nei momenti difficili, di esprimere amore, coscienza e solidarietà — sia all’interno del Venezuela che oltre i suoi confini. L’amore che ci trasmettete si trasforma in forza morale, fermezza interiore e impegno verso i più alti valori della vita.

Oggi, più che mai, invitiamo a continuare a rafforzare la pace nel Paese, l’unità nazionale, la riconciliazione, il perdono e la riunificazione di tutti e di ciascuno. Che nessuno abbandoni la via del dialogo, della convivenza e del rispetto, perché questa è la via della Patria, questa è la via del bene.



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