Marx ecologista

Tra crisi climatica, sfruttamento delle risorse e frattura tra umanità e natura, questo saggio rilegge Karl Marx come pensatore decisivo per comprendere le contraddizioni ecologiche del capitalismo e immaginare una trasformazione radicale del rapporto tra società, lavoro e ambiente. Saggio tratto dal libro La quinta legge generale della dialettica (in un universo a groviera).
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Giulio Chinappi – World Politics Blog