AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Marx ecologista

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 30, 2026 #ecologia, #Filosofia, #Marx

Tra crisi climatica, sfruttamento delle risorse e frattura tra umanità e natura, questo saggio rilegge Karl Marx come pensatore decisivo per comprendere le contraddizioni ecologiche del capitalismo e immaginare una trasformazione radicale del rapporto tra società, lavoro e ambiente. Saggio tratto dal libro La quinta legge generale della dialettica (in un universo a groviera).

SCARICA IL SAGGIO “MARX ECOLOGISTA”

SCARICA GRATUITAMENTE IL LIBRO COMPLETO

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

LA GIORNALISTA BRITANNICA MARTIN SULLA RETORICA FASCISTA IN ISRAELE

Mar 30, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo Video-Podcast

Pino Arlacchi “la Guerra in Iran ha anticipato di 10 anni l’arrivo del Nuovo Ordine Multipolare”

Mar 30, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

E-3 Sentry, una perdita strategica per gli USA: cosa significa per Washington l’attacco ad al-Kharj

Mar 30, 2026 Red

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

LA GIORNALISTA BRITANNICA MARTIN SULLA RETORICA FASCISTA IN ISRAELE

Marzo 30, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo Video-Podcast

Pino Arlacchi “la Guerra in Iran ha anticipato di 10 anni l’arrivo del Nuovo Ordine Multipolare”

Marzo 30, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

E-3 Sentry, una perdita strategica per gli USA: cosa significa per Washington l’attacco ad al-Kharj

Marzo 30, 2026 Red
AFV Mondo

Municipali francesi, il doppio segnale delle urne: avanzano la sinistra di rottura e l’estrema destra, arretra il macronismo

Marzo 30, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: