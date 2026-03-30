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TEHERAN POTREBBE BLOCCARE LO STRETTO DI BAB EL-MANDEB IN CASO DI UN’INVASIONE TERRESTRE

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Mar 30, 2026 #Iran

UNA FONTE MILITARE IRANIANA HA DICHIARATO ALL’AGENZIA TASNIM CHE TEHERAN POTREBBE BLOCCARE LO STRETTO DI BAB EL-MANDEB IN CASO DI UN’INVASIONE TERRESTRE

Secondo quanto riferito, la Repubblica Islamica potrebbe aprire un nuovo fronte nella zona dello stretto e minacciare le rotte marittime strategiche.

Una fonte militare ha dichiarato all’agenzia Tasnim:

“Stiamo costantemente e continuamente monitorando i preparativi e le azioni del nemico, tenendoli sotto controllo.”

Ha sottolineato: se il nemico tenterà di intraprendere azioni a terra – sulle isole iraniane o in qualsiasi altra parte del nostro territorio – o minaccerà l’Iran attraverso attività marittime nel Golfo Persico e nel Mare di Oman, apriremo altri fronti come ‘sorpresa’, in modo che le sue azioni non solo non gli procurino vantaggi, ma aumentino anche i costi molte volte.

La fonte ha osservato che lo Stretto di Bab el-Mandeb è uno degli stretti strategici del mondo e l’Iran ha sia la volontà politica che le capacità per creare una minaccia reale in questa zona. Pertanto, se gli Stati Uniti intendono intraprendere azioni avventate riguardo allo Stretto di Hormuz, dovrebbero considerare che potrebbero aggiungere un altro grave problema a quelli già esistenti.

In conclusione, ha dichiarato:l’Iran è completamente pronto per un’escalation della situazione. Se il nemico ha dubbi e non è in grado di trarre insegnamenti dalle esperienze passate, può verificarlo nuovamente nella pratica, come è già accaduto, ad esempio, nel caso di Assalouyeh e in altri episodi.


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