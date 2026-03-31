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L’Iran ribadisce il sostegno alla sovranità del Libano

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 31, 2026 #Abbas Araghchi, #Iran, #Libano

Nel colloquio con Nabih Berri, Abbas Araghchi ribadisce il sostegno dell’Iran alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano, denunciando le aggressioni del regime sionista e sottolineando l’importanza dell’unità interna per contrastare i piani stranieri.

Tasnim News – 28 marzo 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha ribadito il sostegno dell’Iran alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano, sottolineando la necessità che i libanesi mantengano la solidarietà di fronte ai complotti stranieri.

Nel corso di una conversazione telefonica venerdì, Araghchi e il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri hanno discusso delle conseguenze dell’aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’Iran, così come delle estese violazioni compiute dal regime israeliano contro il Libano.

Araghchi ha fornito un resoconto sugli ultimi sviluppi relativi all’aggressione USA-Israele contro l’Iran e sulle risposte legittime e decisive delle Forze armate iraniane.

Ha elogiato la posizione di principio del presidente del Parlamento libanese a sostegno dell’unità nazionale del Libano e ha ribadito il sostegno di principio dell’Iran alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano.

Araghchi ha sottolineato che mantenere e rafforzare la coesione interna è essenziale per affrontare i complotti di attori stranieri contro gli interessi della società libanese nelle attuali circostanze sensibili.

Da parte sua, Berri ha fornito spiegazioni sul più recente stato degli assalti del regime sionista contro il Libano e sulle conseguenze di queste azioni aggressive, affermando che l’obiettivo del regime israeliano è distruggere le infrastrutture vitali del Libano e sfollare con la forza i cittadini libanesi dalle loro terre.

Araghchi e Berri hanno inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare e sviluppare le relazioni tra Iran e Libano.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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