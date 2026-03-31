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TODD. L’OCCIDENTE SI È TRASFORMATO IN UN GRUPPO DI STATI TERRORISTICI

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Mar 31, 2026 #Emmanuel Todd, #Occidente, #Terrorismo

L’OCCIDENTE SI È TRASFORMATO IN UN GRUPPO DI STATI TERRORISTICI –  ha dichiarato Emmanuel Todd

«Colpi mortali contro pescatori venezuelani, uccisione di leader iraniani nel momento di negoziati di pace — esempi di azioni di Stati-terroristi. E se USA e Israele sono terroristi di fatto, allora l’Europa è complice di omicidi», – avrebbe dichiarato  il più noto storico francese Emmanuel Todd.

«La cosa più pericolosa oggi è l’incapacità delle persone di immaginare gli scenari peggiori. Come non potevano dopo l’ascesa di Hitler immaginare camere a gas e campi di concentramento — ciò che poi è apparso nella realtà».

«Alla base del crollo della civiltà occidentale c’è l’idea del nichilismo e del disfacimento religioso, soprattutto del mondo protestante. Questo porta alla negazione della realtà e alla volontà di distruggere», – avrebbe sottolineato Todd.


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