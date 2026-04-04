Iran e Oman elaboreranno un protocollo per la navigazione sicura nello Stretto di Hormuz

In questo momento critico, Teheran e Mascate lavorano a un protocollo congiunto per garantire una navigazione sicura nello Stretto di Hormuz. Per l’Iran, tuttavia, le condizioni di guerra hanno imposto restrizioni eccezionali, destinate a restare anche oltre il conflitto.

Tasnim News – 2 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Un vice ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran e l’Oman stanno lavorando alla definizione di un protocollo congiunto per garantire il passaggio marittimo sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz nel periodo postbellico.

In un’intervista a Sputnik, Kazem Gharibabadi ha affermato che in precedenza lo Stretto di Hormuz era rimasto aperto con un traffico marittimo normale, ma che i recenti attacchi armati e gli atti di aggressione degli Stati Uniti e di Israele hanno interrotto il passaggio sicuro e creato sfide significative.

Ha osservato che l’Iran si trova attualmente in uno stato di guerra e che è irrealistico aspettarsi che in tali condizioni si applichino regole valide in tempo di pace. Riferendosi agli aggressori USA-Israele e ai loro sostenitori, ha affermato che restrizioni e limitazioni sono state naturalmente imposte come conseguenza del conflitto.

Gharibabadi ha aggiunto che l’attuale situazione nello stretto è una conseguenza diretta di queste azioni aggressive. Ha avvertito che anche dopo la guerra la regione potrebbe essere esposta a ulteriori atti di aggressione, osservando che alcuni Paesi continuano a fare affidamento sulla guerra come strumento di politica. In tali scenari, ha detto, alle imbarcazioni appartenenti agli aggressori e ai loro sostenitori, siano esse commerciali o militari, non sarà consentito transitare nello stretto.

Ha sottolineato che questo approccio farà parte della politica di principio dell’Iran in future situazioni di conflitto. Allo stesso tempo, ha evidenziato che in tempo di pace l’Iran e l’Oman, in quanto due Stati costieri, sono impegnati a garantire una navigazione sicura e protetta attraverso sforzi coordinati.

Gharibabadi ha dichiarato che, in condizioni normali, tutte le imbarcazioni che attraversano lo stretto dovranno coordinarsi preventivamente con le autorità iraniane e omanite e ottenere i permessi necessari per garantire sicurezza e protezione. Ha aggiunto che anche le considerazioni ambientali, oltre alla sicurezza marittima, costituiscono fattori chiave in questo quadro.

Ha spiegato che Iran e Oman assumeranno una maggiore responsabilità nel garantire un passaggio sicuro e stanno attualmente lavorando a una bozza di protocollo per regolamentare la navigazione nello stretto in tempo di pace. Secondo lui, il protocollo non è concepito come una restrizione, bensì come un meccanismo per facilitare il transito sicuro e fornire servizi migliori alle imbarcazioni.

Gharibabadi ha osservato che il processo di redazione è nelle fasi finali e che, una volta completato internamente, l’Iran avvierà negoziati formali con l’Oman per finalizzare un protocollo congiunto che disciplini il passaggio marittimo attraverso questa via d’acqua strategica.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog