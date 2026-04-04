Pentagono, silurato il generale George: segnali di difficoltà USA nel confronto con l’Iran

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, avrebbe chiesto al generale Randy George di dimettersi con effetto immediato. La decisione viene letta in due modi: da un lato come possibile tentativo di trovare un responsabile per le difficoltà del piano contro l’Iran, dall’altro come segnale di tensioni interne su una possibile operazione terrestre.

Alcune dichiarazioni di Hegseth, in cui si sottolinea la necessità di figure pienamente allineate alla visione del presidente, fanno propendere per la seconda ipotesi: il generale avrebbe espresso perplessità ed è stato quindi messo da parte.

Nel frattempo, l’Iran ha avvertito che lo Stretto di Hormuz potrebbe restare chiuso a lungo per Stati Uniti e Israele, indicando un quadro di crescente escalation e incertezza sugli sviluppi del conflitto.

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