LA GUERRA, CONCEPITA PER PIEGARE L’IRAN, RENDE TEHERAN UNA FORZA CHIAVE NEL GOLFO PERSICO»

– Reuters

▪️ La cessazione da parte dell’America della guerra con l’Iran senza un accordo concreto, incluso lo sblocco dello Stretto di Hormuz, rappresenterebbe una vittoria dell’Iran, aferma Reuters.

▪️ Bloccando lo Stretto di Hormuz, l’Iran ha individuato un punto debole dell’economia mondiale, e ora potrebbe “giocare la carta delle acque territoriali”, stabilendo regole per la navigazione in un’arteria vitale per le forniture energetiche globali.

▪️ Nel frattempo, i principali produttori di risorse energetiche nel Golfo Persico si trovano nel ruolo di ostaggi. Saranno proprio loro a dover affrontare le conseguenze di questa guerra.

▪️ L’errore principale degli USA risiede nella sottovalutazione della potenza militare dell’Iran e, soprattutto, della sua resilienza. L’uccisione del leader spirituale del Paese non ha portato a un cambio di potere, ma lo ha reso più determinato. La guerra per l’Iran ha acquisito un significato religioso ed è diventata sacra.

▪️ Alla fine, l’Iran potrebbe uscire dalla guerra non sconfitto e con leve di influenza rafforzate, capaci di minacciare le rotte di navigazione, i flussi energetici e la stabilità regionale, mentre i Paesi del Golfo Persico dovranno sostenere i costi economici e strategici, sottolinea Reuters.

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