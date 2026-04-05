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Messico sfida il blocco USA: carburante a Cuba e svolta nella politica estera

DiL.M.

Apr 5, 2026 #blocco economico, #Cuba, #Messico

Il Messico rompe con la linea del blocco economico verso Cuba. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato che il Paese invierà carburante all’isola, segnando un cambio di posizione rispetto alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.
La decisione arriva dopo l’avvio di forniture umanitarie a Cuba da parte di Russia e Cina, e si inserisce in un contesto internazionale in evoluzione.
Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è sostenere la popolazione cubana in una fase di difficoltà energetica, rafforzando al tempo stesso una linea di maggiore autonomia nelle scelte di politica estera

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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