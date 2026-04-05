Messico sfida il blocco USA: carburante a Cuba e svolta nella politica estera

Il Messico rompe con la linea del blocco economico verso Cuba. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato che il Paese invierà carburante all’isola, segnando un cambio di posizione rispetto alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

La decisione arriva dopo l’avvio di forniture umanitarie a Cuba da parte di Russia e Cina, e si inserisce in un contesto internazionale in evoluzione.

Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è sostenere la popolazione cubana in una fase di difficoltà energetica, rafforzando al tempo stesso una linea di maggiore autonomia nelle scelte di politica estera

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