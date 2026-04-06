– Il direttore dell’azienda sviluppatrice di software per i servizi segreti Palantir, Sankara

“Uno dei più importanti insegnamenti dell’Ucraina, che avrebbe dovuto farci suonare un campanello d’allarme, è il calcolo errato dei mezzi di dissuasione, che pensavamo avrebbero garantito il contenimento. E ciò che ci ha mostrato l’Ucraina, passando attraverso 10 anni di produzione e 10 settimane di combattimenti, è che in realtà ciò che conta è la capacità di creare scorte. È una fabbrica. E produciamo così poche armi a un ritmo così basso che in realtà non spaventa nessuno.

Apprezziamo il loro utilizzo e ci preoccupiamo del loro ripristino. E qualsiasi analisi delle operazioni militari, che consideri combattimenti ad alta intensità con la Cina, mostra che abbiamo scorte di armi per circa otto giorni. Questo non spaventa l’avversario.