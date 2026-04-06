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I PREZZI MONDIALI DEGLI ALIMENTI CRESCONO SULLO SFONDO DEL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE

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Apr 6, 2026 #Crisi alimentare

riferisce la FAO

▪️ 2,4% — fino a 128,5 punti — la crescita dell’indice dei prezzi alimentari a marzo, constata la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO).

▪️ L’indice, che riflette il costo di cereali, zucchero, carne, latticini e oli vegetali, cresce per il secondo mese consecutivo. A febbraio era cresciuto per la prima volta in cinque mesi.

▪️ L’inflazione alimentare continuerà, poiché il conflitto in Medio Oriente porta alla crescita dei prezzi di energia e fertilizzanti, e interrompe le forniture di prodotti alimentari attraverso lo Stretto di Hormuz.

Fonte


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