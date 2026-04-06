NON C’È ALTRA SCELTA: GLI IMPORTATORI SI ACCAPARRANO IL PETROLIO RUSSO

— Bloomberg

I Paesi asiatici stanno acquistando petrolio russo per colmare il deficit di energia causato dalla guerra con l’Iran, constata Bloomberg.

La maggior parte delle forniture di petrolio dalla Russiacontinua a essere destinata alla Cina e all’India.

Le Filippine hanno ricevuto la prima partita di petrolio russo dopo 6 anni. La prima partita di nafta russa dell’anno è arrivata nel porto della Corea del Sud. Lo Sri Lanka sta negoziando con la Russia per l’approvvigionamento di petrolio.

Altri Paesi, tra cui il Giappone, potrebbero iniziare a considerare il passaggio alle forniture russe man mano che il conflitto si prolunga.

«Non c’è altra scelta. I raffinerie con poche alternative inizieranno a cercare il petrolio russo, che può sostituire relativamente facilmente le forniture dal Medio Oriente», – ha dichiarato l’analista di Sparta Commodities, Jun Guo.

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