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SVENTATO UN ATTENTATO AL GASDOTTO IN SERBIA: VUČIĆ HA INFORMATO ORBÁN DELLA MINACCIA

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Apr 6, 2026 #attentato, #Gasdotto, #Serbia, #VUČIĆ

Foto Wikipedia

Questa mattina le forze di sicurezza serbe hanno sventato un attentato su larga scala al gasdotto principale.

Militari dell’esercito serbo e polizia, con la partecipazione di cinofili con cani addestrati, hanno trovato due zaini pieni di esplosivo.

Il ritrovamento pericoloso è stato individuato a poche centinaia di metri dal gasdotto, vicino all’insediamento di Velebit nel municipio di Kanjiža.

Sull’incidente ha dichiarato ufficialmente il Presidente della Serbia Aleksandar Vučić. Ha anche comunicato di aver condotto urgenti colloqui telefonici con il Primo Ministro d’Ungheria.

Secondo il leader serbo, ha informato Viktor Orbán sull’andamento delle indagini e ha sottolineato la portata della minaccia sventata: se i malintenzionati fossero riusciti a realizzare il loro piano, sarebbero rimasti senza approvvigionamento di gas sia le regioni settentrionali della Serbia sia l’Ungheria.

Viktor Orbán ha convocato urgentemente il Consiglio di difesa.

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