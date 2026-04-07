Cuba inizierà a produrre biogas

(Foto di www.cubadebate.cu)

Cuba – Andrea Puccio

A Cuba è alle ultime fasi la realizzazione di un impianto di biogas nella provincia di Matanzas.

L’Unione Cuba-Petróleo (Cupet) ha riferito oggi sul suo profilo Facebook che il primo impianto di biometano a Cuba, situato nel Comune di Martí, provincia di Matanzas, sta avanzando verso la fase finale della sua costruzione.

Per mitigare gli effetti del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba il governo sta cercando soluzioni alternative per la produzione di energia e l’impianto di Martì va in questa direzione.

Edrey Rocha González, direttore generale della Cupet, ha supervisionato i lavori di questa struttura, progettata per produrre biometano destinato ad alimentare gli autobus e alla generazione di energia elettrica.

Il progetto ha avuto la guida tecnica del Centro di ricerca sul petrolio e la partecipazione di entità della Cupet come l’azienda di ingegneria e progetti petroliferi, l’azienda di manutenzione del petrolio (Empet) e la società di perforazione ed estrazione di idrocarburi.

L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea attraverso il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e coordinata dal Ministero dell’Economia e della Pianificazione di Cuba.

Secondo la Cupet, nei prossimi giorni specialisti spagnoli avvieranno l’impianto, l’unico di questo tipo sull’isola.

Fonti:

www.cubadebate.cu

www.occhisulmondo.info