Isfahan: missione fallita, perdite pesanti per gli Stati Uniti

Dietro il presunto recupero di un pilota USA in Iran emergono dubbi su un’operazione più ampia. Diverse analisi suggeriscono che l’intervento avesse anche un altro obiettivo: colpire infrastrutture sensibili nell’area di Isfahan, nodo strategico del programma nucleare iraniano.

Secondo queste ricostruzioni, mentre una parte delle forze era impegnata nel recupero, un’altra unità avrebbe tentato un’azione diretta su obiettivi strategici. L’operazione sarebbe però stata intercettata dalle forze iraniane, trasformandosi in uno scontro violento e in una ritirata forzata.

Se confermato, il bilancio sarebbe pesante e metterebbe in discussione la versione ufficiale di un’azione riuscita.

Perdite stimate

2 elicotteri Black Hawk abbattuti

4 MH-6 Little Bird distrutti

2 C-130 colpiti con truppe e mezzi a bordo

1 C-130 cisterna danneggiato o perso

1 drone MQ-9 Reaper abbattuto

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