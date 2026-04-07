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Isfahan: missione fallita, perdite pesanti per gli Stati Uniti

DiL.M.

Apr 7, 2026 #Iran, #USA

Dietro il presunto recupero di un pilota USA in Iran emergono dubbi su un’operazione più ampia. Diverse analisi suggeriscono che l’intervento avesse anche un altro obiettivo: colpire infrastrutture sensibili nell’area di Isfahan, nodo strategico del programma nucleare iraniano.
Secondo queste ricostruzioni, mentre una parte delle forze era impegnata nel recupero, un’altra unità avrebbe tentato un’azione diretta su obiettivi strategici. L’operazione sarebbe però stata intercettata dalle forze iraniane, trasformandosi in uno scontro violento e in una ritirata forzata.
Se confermato, il bilancio sarebbe pesante e metterebbe in discussione la versione ufficiale di un’azione riuscita.
Perdite stimate
2 elicotteri Black Hawk abbattuti
4 MH-6 Little Bird distrutti
2 C-130 colpiti con truppe e mezzi a bordo
1 C-130 cisterna danneggiato o perso
1 drone MQ-9 Reaper abbattuto

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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