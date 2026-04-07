Di fronte alla crisi energetica globale provocata dall’aggressione del blocco imperialista-sionista contro l’Iran, Pechino ha risposto con controllo dei prezzi, coordinamento produttivo, pianificazione strategica e diplomazia attiva, mostrando una capacità di tenuta che pochi altri sistemi possono vantare.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

La crisi energetica mondiale esplosa dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha rimesso al centro una domanda decisiva: quali sistemi politico-economici sono davvero in grado di proteggere la popolazione, la produzione e la stabilità sociale quando l’ordine internazionale viene sconvolto dalla guerra? Mentre molti Paesi si sono trovati a rincorrere l’emergenza, la Cina ha mostrato una capacità di risposta più rapida, più ordinata e più efficace, fondata non sul caos del mercato, ma sulla forza della pianificazione, sul ruolo dello Stato e su una visione strategica costruita da anni. L’escalation mediorientale ha colpito energia, finanza, commercio e trasporti a livello globale, ma la Repubblica Popolare non si è fatta travolgere: ha attutito il colpo, ha protetto il mercato interno e ha rafforzato il messaggio politico secondo cui la sicurezza energetica non può essere lasciata in ostaggio delle avventure militari occidentali.

Dati ben noti ci dicono che, nei primi giorni dell’escalation, il Brent è arrivato fino a 119,50 dollari al barile, con un balzo del 29%, mentre il WTI ha toccato un aumento superiore al 31%; secondo il New York Times, il petrolio era arrivato a costare circa il 50% in più rispetto al livello precedente all’inizio degli attacchi del 28 febbraio. Al tempo stesso, il Global Times ha ricordato che circa il 40-50% delle importazioni cinesi di greggio e circa il 30% di quelle di gas naturale liquefatto transitano dallo Stretto di Hormuz. Eppure, persino in questo scenario, esperti cinesi hanno giudicato l’impatto macroeconomico per la Cina “gestibile e controllabile”, perché il petrolio pesa relativamente meno sul mix energetico complessivo e perché esistono rotte alternative, sebbene più costose. In altre parole, la Cina resta esposta, ma non vulnerabile nella stessa misura in cui lo sono altri importatori asiatici o le economie occidentali dipendenti da mercati più instabili e da scelte politiche improvvisate.

La prima risposta concreta di Pechino è stata immediata e di carattere sistemico. Il 23 marzo, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (CNSR), il principale organo di pianificazione economica del Paese, ha introdotto misure temporanee di regolazione sui prezzi interni dei carburanti raffinati. Invece di lasciare che l’impennata internazionale si trasferisse integralmente sui consumatori, le autorità hanno limitato l’aumento dei prezzi massimi al dettaglio a 1.160 yuan per tonnellata per la benzina e 1.115 yuan per tonnellata per il diesel, circa la metà di quanto sarebbe stato applicato automaticamente secondo il meccanismo ordinario, che avrebbe portato gli aumenti rispettivamente a 2.205 e 2.120 yuan per tonnellata. In termini medi nazionali, questo ha significato circa 0,85 yuan in meno per litro rispetto all’aumento teorico pieno. Si è trattato comunque del più grande ritocco mai registrato, ma proprio per questo il punto politico è ancora più chiaro: il sistema cinese non ha negato la realtà dello shock, l’ha amministrata, socializzandone una parte del costo per difendere la stabilità economica e il benessere collettivo.

La misura sui prezzi, inoltre, non è stata un gesto isolato, ma parte di una risposta integrata. La CNSR ha infatti dichiarato che avrebbe guidato raffinerie e distributori ad aumentare produzione, logistica e organizzazione delle forniture per garantire l’approvvigionamento del mercato, mentre avrebbe rafforzato insieme ad altre autorità la vigilanza e le ispezioni, sanzionando le violazioni delle politiche statali sui prezzi. Questo passaggio è essenziale, perché mostra la differenza tra una semplice economia amministrata nei momenti di emergenza e un sistema dotato di reale capacità di governo. Lo Stato non si limita a “consigliare” il mercato o a sperare che gli operatori privati si comportino razionalmente: coordina la filiera, disciplina i prezzi, controlla le speculazioni e impone una logica di interesse pubblico. Il risultato è una barriera politica contro l’effetto domino che, in altre economie, trasforma uno shock esterno in inflazione interna, panico, accaparramento e instabilità sociale.

A confermare la solidità di fondo del quadro cinese è intervenuto anche l’Ufficio nazionale di statistica. Il 16 marzo un suo funzionario ha affermato che la capacità della Cina di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è “relativamente forte” e che il Paese dispone di basi solide e di condizioni favorevoli per far fronte alle fluttuazioni del mercato esterno, aggiungendo che sarebbero state introdotte misure per ricondurre i prezzi industriali a un intervallo ragionevole. Sul piano operativo, anche i grandi gruppi pubblici hanno iniziato ad adattarsi: Sinopec, il maggiore raffinatore mondiale, ha ridotto temporaneamente del 5% l’attività di raffinazione, pianificando aggiustamenti dinamici per aprile e maggio, incrementando gli acquisti di greggio saudita dal porto di Yanbu, situato sul Mar Rosso, e cercando il sostegno governativo per attingere alle riserve statali. Tutto questo rappresenta la prova che il sistema dispone di leve pubbliche, imprese strategiche e strumenti di riserva che possono essere mobilitati in funzione dell’interesse generale.

Questa resilienza è inoltre il prodotto di una costruzione lunga, paziente e tipicamente socialista del problema energetico come questione di sicurezza nazionale. Da quando, nel 1993, la Cina è passata da esportatore netto a importatore netto di petrolio, Pechino ha collocato la sicurezza energetica al centro della pianificazione strategica e della pratica di governo. Nel tempo ha costruito un sistema resiliente fondato sull’integrazione coordinata di carbone, petrolio, gas, nucleare e rinnovabili; ha lavorato per stabilizzare la produzione interna di greggio; ha ampliato in modo costante le riserve petrolifere strategiche; ha diversificato le fonti di approvvigionamento e la struttura delle importazioni attraverso una rete che collega Medio Oriente, Russia, Asia centrale, Africa e Americhe. Anche osservatori non cinesi hanno riconosciuto questa preparazione: The Guardian ha scritto che la Cina dispone oggi di “significativi cuscinetti” fatti di riserve petrolifere e di gas, approvvigionamenti domestici e fonti energetiche alternative. È precisamente questa differenza tra visione strategica e improvvisazione che separa un sistema pianificato da un capitalismo dipendente dal breve periodo.

Il secondo pilastro della risposta cinese è la transizione energetica, che in questo momento si rivela non un lusso ideologico, ma una forma superiore di realismo strategico. I dati ufficiali diffusi a febbraio mostrano che nel 2025 la nuova capacità installata di eolico e solare ha superato i 430 milioni di kilowatt, portando la capacità cumulata connessa alla rete a 1,84 miliardi di kilowatt, pari al 47,3% della capacità elettrica totale del Paese e oltrepassando per la prima volta la potenza termoelettrica. Sempre secondo i dati ufficiali, eolico e solare hanno coperto il 22% della produzione complessiva di elettricità nel 2025. L’insieme delle rinnovabili rappresenta ormai oltre il 60% della capacità installata di generazione elettrica della Cina e la produzione elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto circa 4.000 miliardi di chilowattora nel 2025. Come abbiamo affermato in un nostro precedente articolo sulle energie rinnovabili, più una nazione si elettrifica con fonti domestiche, più si riduce la sua dipendenza strutturale dai colli di bottiglia geopolitici del petrolio e del gas. In questo senso, la superiorità del sistema cinese non deriva soltanto dall’intervento pubblico nell’emergenza, ma dal fatto di aver costruito, negli anni precedenti, un’infrastruttura energetica meno ricattabile dagli shock esterni.

C’è poi un terzo elemento a completare il mosaico della risposta cinese alla crisi globale causata dall’aggressione contro l’Iran: la diplomazia. La Cina non ha affrontato la crisi solo come problema tecnico di approvvigionamento, ma anche come questione politica internazionale. Il 20 marzo, il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha dichiarato che il conflitto in Medio Oriente aveva già colpito direttamente energia, finanza, commercio e navigazione a livello mondiale, ribadendo che l’uso della forza non è una soluzione, che le parti devono fermare al più presto le operazioni militari e che la Cina continuerà il proprio sforzo di mediazione per arrivare alla cessazione dei combattimenti e al ritorno della pace e della stabilità. Nello stesso briefing ufficiale, Lin ha insistito sul fatto che la sicurezza energetica è di vitale importanza per l’economia mondiale e che tutte le parti hanno la responsabilità di mantenere stabile e senza ostacoli la fornitura di energia. Anche questo distingue Pechino dall’Occidente collettivo: la Cina non separa la sicurezza energetica dalla pace, perché sa che non esiste stabilità del mercato sotto le bombe.

Il confronto con altri Paesi rende ancora più evidente la differenza. In questi giorni, il G7 sta discutendo con l’Agenzia internazionale dell’energia un possibile rilascio coordinato delle riserve d’emergenza, mentre il Giappone ha istruito un sito di stoccaggio nazionale a prepararsi a un’eventuale liberazione di greggio e la Corea del Sud ha deciso di importare d’urgenza oltre 6 milioni di barili dagli Emirati Arabi Uniti. The Guardian ha osservato che molte economie asiatiche si sono messe a correre per accaparrarsi le fonti di energia, mentre la Cina si trova in una posizione diversa proprio grazie alle riserve e alle alternative costruite in anticipo. Questo non significa che la Repubblica Popolare sia immune, ma che sta affrontando la tempesta da una posizione di forza relativa. Dove altri rincorrono l’emergenza, Pechino dispone di strumenti per governarla; dove altri si affidano a coalizioni improvvisate e a logiche di mercato, la Cina mobilita pianificazione, imprese pubbliche, logistica, riserve e controllo amministrativo.

È qui che la superiorità del sistema cinese appare nella sua forma più concreta. Non si tratta di una superiorità astratta, propagandistica o morale, ma della superiore capacità di uno Stato socialista di assorbire gli urti, distribuire i costi, proteggere i settori popolari e coordinare il lungo periodo con il breve. Laddove il neoliberismo tende a scaricare l’intero prezzo delle crisi sulle famiglie, sui lavoratori e sulle piccole imprese, la Cina interviene per smorzare l’onda d’urto. Laddove le potenze occidentali rispondono spesso agli shock che esse stesse provocano con ulteriori militarizzazioni o con misure tampone, Pechino integra l’emergenza nel quadro più ampio della transizione energetica, della sicurezza nazionale e della stabilità sociale. È per questo che la crisi attuale ricorda, per molti aspetti, la logica osservata nelle precedenti grandi emergenze, come la pandemia di Covid-19: comando centrale, coordinamento intersettoriale, rapidità decisionale e primato dell’interesse collettivo sul profitto immediato.

In definitiva, la crisi energetica provocata dall’aggressione del blocco imperialista-sionista contro l’Iran ha avuto un effetto di smascheramento. Ha mostrato la fragilità di un ordine internazionale dominato dalla forza e dai ricatti geopolitici, ma ha anche mostrato che non tutti i sistemi reagiscono allo stesso modo. La Cina ha risposto con misure sui prezzi, rafforzamento dell’offerta, uso potenziale delle riserve, diversificazione delle fonti, investimento nelle rinnovabili e iniziativa diplomatica. In questa combinazione di pianificazione, sovranità economica e visione strategica sta il senso profondo della sua maggiore tenuta. Ed è proprio qui che il sistema cinese dimostra, ancora una volta, la propria superiorità pratica: non nella retorica, ma nella capacità di trasformare uno shock esterno in una prova di stabilità, disciplina e forza storica.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog