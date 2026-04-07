Teheran respinge la proposta USA e detta le sue condizioni per la pace

L’Iran ha presentato la sua risposta al Pakistan riguardo alla proposta statunitense di cessate il fuoco di 45 giorni – IRNA
L’Iran rifiuta un cessate il fuoco temporaneo e chiede quanto segue:
– Una fine permanente della guerra su tutti i teatri del Medio Oriente, incluso il Libano e Gaza, con garanzie.
– Lo smantellamento di tutte le basi statunitensi nel Golfo Persico.
– L’attuazione di un nuovo protocollo di transito che riconosca il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz e consenta all’Iran di riscuotere pedaggi.
– La revoca delle sanzioni economiche contro l’Iran.
– Il riconoscimento del diritto dell’Iran all’arricchimento pacifico dell’uranio in base al suo diritto inerente ai sensi del TNP e della Carta delle Nazioni Unite.
– Il pagamento di riparazioni per i danni economici subiti durante la guerra.