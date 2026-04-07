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Teheran respinge la proposta USA e detta le sue condizioni per la pace

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Apr 7, 2026 #Iran, #USA

L’Iran ha presentato la sua risposta al Pakistan riguardo alla proposta statunitense di cessate il fuoco di 45 giorni – IRNA

L’Iran rifiuta un cessate il fuoco temporaneo e chiede quanto segue:

– Una fine permanente della guerra su tutti i teatri del Medio Oriente, incluso il Libano e Gaza, con garanzie.

– Lo smantellamento di tutte le basi statunitensi nel Golfo Persico.

– L’attuazione di un nuovo protocollo di transito che riconosca il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz e consenta all’Iran di riscuotere pedaggi.

– La revoca delle sanzioni economiche contro l’Iran.

– Il riconoscimento del diritto dell’Iran all’arricchimento pacifico dell’uranio in base al suo diritto inerente ai sensi del TNP e della Carta delle Nazioni Unite.

– Il pagamento di riparazioni per i danni economici subiti durante la guerra.

https://t.me/lantidiplomatico

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