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Iran, tregua di due settimane: stop agli attacchi e accordo su Hormuz

DiL.M.

Apr 8, 2026 #HORMUZ, #Iran, #Israele, #USA


Dopo settimane di tensione, arriva una pausa nel conflitto: gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari per due settimane, a seguito di un’intesa mediata dal Pakistan tra le parti coinvolte.
Il presidente Donald Trump ha parlato di “vittoria”, sottolineando l’apertura a un negoziato più ampio basato anche su alcune richieste avanzate da Teheran. Tra le novità più rilevanti, la riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale.
Un cambiamento storico su Hormuz
Il piano prevede però una svolta significativa: Iran e Oman potrebbero introdurre tasse di transito sulle navi in passaggio. Una misura che segnerebbe un cambiamento rispetto al passato, trasformando una delle principali rotte marittime mondiali in un corridoio a pagamento. Secondo le prime indicazioni, Teheran utilizzerebbe queste entrate per la ricostruzione.
Divisioni e pressioni internazionali
Il premier Benjamin Netanyahu ha accolto con favore la tregua, pur mantenendo riserve sul suo ambito applicativo. Nel frattempo, la Cina ha svolto un ruolo chiave nei negoziati, offrendo garanzie diplomatiche e bloccando una risoluzione ONU sul tema.
Le critiche dagli Stati Uniti
Non mancano le polemiche interne: il senatore Chris Murphy ha criticato duramente l’intesa, sostenendo che potrebbe rafforzare il controllo iraniano su una rotta strategica globale.
Per ora, la tregua rappresenta solo una pausa. Ma il suo esito potrebbe ridefinire gli equilibri nel Golfo e oltre.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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