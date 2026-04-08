TRUMP HA TEMPORANEAMENTE ALLENTATO LA PRESSIONE SU CUBA A CAUSA DEL CONFLITTO CON L’IRAN

Politico

Il giornale scrive che Washington è concentrata sul Medio Oriente e non vuole un’escalation dei rapporti con la Russia, quindi ha dato all’Avana una “tregua” e ha fatto passare la petroliera “Anatoly Kolodkin”, nonostante il blocco petrolifero in vigore.

«A causa del volume di risorse e attenzione che l’Iran assorbe in questo momento, e a causa dei problemi derivanti da un eventuale scontro con la Russia, Trump e il suo team hanno deciso che per ora vale la pena dare al regime cubano un po’ più di tempo», – ha detto una fonte a conoscenza delle discussioni nell’amministrazione.

Nel frattempo, alla Casa Bianca non hanno rinunciato ai piani di cambiare il sistema politico a Cuba, e il rinvio, come scrive il giornale, può anche giocare a favore di Trump, rendendo i suoi futuri passi meno prevedibili.

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