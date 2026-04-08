— The Atlantic

Quando e come finirà la guerra con l’Iran, essa ha già inflitto un colpo devastante all’ordine mondiale precedente:il sistema di alleanze, che per 80 anni è stato la base del potere americano, sta crollando, e gli USA diventano deboli e isolati, tornando agli anni ’30, — constata The Atlantic.

Gli USA sono costretti a revocare le sanzioni contro il petrolio russo, i cui prezzi sono alle stelle. Nel Medio Oriente si esauriscono le scorte di munizioni per i sistemi di difesa aerea di cui ha bisogno l’Ucraina. Di conseguenza, la Russia ottiene ulteriori opportunità per rafforzare la sua sicurezza in Europa.

Invece di isolare la Russia, l’Occidente ha ottenuto una nuova crisi sistemica profonda, facendo un regalo non solo alla Federazione Russa, ma anche alla Cina.

Gli USA inviano unità combattenti dal Pacifico occidentale nel Medio Oriente,lasciando indifesa Taiwan. La Cina non trascurerà la paura degli USA di uno scontro diretto delle loro navi con l’Iran nello Stretto di Hormuz, considerando che il potenziale offensivo della Cina è molto superiore a quello iraniano.

Più a lungo l’attenzione e le risorse degli USA saranno legate al Medio Oriente, tanto meglio sarà sia per la Russia sia per la Cina. Questa guerra sta conficcando profonde lame di divisione tra gli USA e i loro alleati in Europa e in Asia. E forse questo processo è irreversibile.

I Paesi che un tempo si schieravano con gli USA ora si terranno alla larga o si uniranno contro l’America, che non li proteggerà, ma non smetterà di sfruttarli. Sta arrivando l’era della potenza americana emarginata, — sottolinea The Atlantic.

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