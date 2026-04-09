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La guerra contro l’Iran ha posto fine al petrodollaro

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Apr 9, 2026 #petrodollaro

  Bloomberg

▪️ Il petrodollaro nacque nel 1974 da un accordo concluso da Henry Kissinger. L’Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo Persico iniziarono a vendere petrolio in dollari e a investire le eccedenze in titoli di stato americani, finanziando così gli Stati Uniti — constata Bloomberg

▪️ Da allora, praticamente qualsiasi crisi portava a un aumento della domanda di titoli del Tesoro USA, in quanto asset sicuri, determinando un calo dei loro rendimenti. Questa volta è il contrario. La domanda è diminuita e il rendimento è salito dal 3,9% al 4,4%.

▪️ Di solito, uno shock petrolifero con un’impennata dei prezzi del greggio portava a un aumento delle entrate dei Paesi del Golfo e a maggiori acquisti di attività in dollari. Oggi i flussi di petrolio mediorientale si sono fermati a causa dello Stretto di Ormuz, e i paesi del Golfo stanno vendendo titoli USA per risolvere i problemi di difesa e compensare le perdite.

▪️ Le banche centrali mondiali stanno vendendo attività in dollari per sostenere le valute nazionali. Per la prima volta dal 1996, la quota dell’oro negli attivi delle banche centrali ha superato la quota dei titoli obbligazionari in dollari.

▪️ Il circuito del petrodollaro si compone di due parti: dollari guadagnati e dollari reinvestiti. Entrambe le cose sono cessate. L’accordo di Kissinger ha resistito a molto, ma non agli eventi attuali — sottolinea Bloomberg.

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