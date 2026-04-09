La visita della leader del Kuomintang in Cina segnala che il dialogo resta aperto alle forze di Taiwan che si oppongono all’“indipendenza”

La visita di Cheng Li-wun nella Cina continentale, in un momento di tensioni crescenti nello Stretto di Taiwan, viene presentata come un segnale politico rilevante a favore del dialogo, della pace e della riapertura dei canali di comunicazione interpartitici.

di Liu Xin, Wang Qi e Yin Yeping (Global Times) – 7 aprile 2026

Sorridente e salutando con la mano mentre scendeva sulla pista dell’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao martedì, la presidente del Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun è arrivata martedì nella Cina continentale per dare avvio a una visita di sei giorni seguita con grande attenzione. La sua visita di mezzogiorno, ampiamente trasmessa sulle due sponde dello Stretto di Taiwan, si è svolta sullo sfondo delle crescenti tensioni nello Stretto da quando Lai Ching-te è entrato in carica.

L’itinerario di Cheng, che attraversa Shanghai, la provincia del Jiangsu e infine Pechino prima di concludersi domenica, ha un peso profondo. La visita è considerata una parte importante degli scambi e del dialogo tra il KMT e il Partito Comunista Cinese (PCC) nelle nuove circostanze.

Rafforzare gli scambi e il dialogo tra i due partiti avrà un impatto significativo e positivo sul mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan e sulla promozione dello sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde, secondo un portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, citato in un rapporto di Xinhua di martedì.

Song Tao, capo dell’Ufficio per il Lavoro su Taiwan del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese PCC, ha accolto Cheng e la delegazione sulla pista dell’aeroporto, secondo l’agenzia Xinhua e il media taiwanese United Daily News (UDN).

La delegazione del KMT si è diretta subito a Nanchino dopo l’arrivo a Shanghai. Song ha ospitato un banchetto di benvenuto a Nanchino martedì sera per Cheng e la sua delegazione. Nel suo discorso, Cheng ha dichiarato che aderire al Consenso del 1992 e opporsi all’“indipendenza di Taiwan” resta una solida e duratura base politica, fungendo da “ancora” che stabilizza le relazioni tra le due sponde, secondo un video diffuso martedì dal servizio informativo con sede a Shenzhen Zhinews.

Ha proseguito affermando che, negli oltre 30 anni trascorsi, la società taiwanese ha conosciuto molteplici cambiamenti di partito al governo. L’esperienza storica ha dimostrato che, quando viene rispettato il Consenso del 1992, le due sponde dello Stretto possono impegnarsi in scambi e dialogo; in caso contrario, lo Stretto di Taiwan cade in turbolenza e instabilità, ha detto.

Al banchetto di benvenuto, Song Tao ha affermato che i compatrioti delle due sponde dello Stretto di Taiwan sono pienamente capaci e sufficientemente saggi da risolvere i propri affari interni. «Siamo disposti a lavorare insieme con il KMT per sostenere il Consenso del 1992, opporci all’“indipendenza di Taiwan” e salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan», ha dichiarato Song, secondo Zhinews.

Mettere in evidenza la pace

Parlando in una conferenza stampa prima della partenza martedì, Cheng ha affermato che, prima di tutto, il viaggio serve a dimostrare al mondo che entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan sperano di risolvere tutte le possibili divergenze e di portare i benefici della pace attraverso mezzi pacifici, dialogo, comunicazione e scambio. Pertanto, questa determinazione alla pace è il messaggio più importante del viaggio, secondo un resoconto di UDN.

Cheng ha affermato che il fatto che vi sia guerra o pace dipende dal percorso che le persone scelgono di seguire. A Taiwan, ha detto, bisogna fare ogni sforzo possibile per impedire lo scoppio della guerra, cogliendo al contempo ogni opportunità e possibilità per ampliare le basi della pace. È con questa aspirazione, ha dichiarato, che è partita da Taipei, secondo quanto riportato da ET Today.

Sul fondo delle crescenti tensioni tra le due sponde, la visita di Cheng nella Cina continentale rappresenta un passo positivo per lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde. Essa segnala la disponibilità del KMT a rilanciare il dialogo interpartitico, trasmette sostegno nell’isola al principio di “una sola Cina” e contribuisce a ridurre il rischio di conflitto, ha dichiarato martedì al Global Times Xin Qiang, direttore del Centro di Studi su Taiwan dell’Università Fudan.

L’invito da parte della Cina continentale, compreso il viaggio di Cheng a Pechino, invia un chiaro segnale: finché le forze politiche di Taiwan sosterranno la base politica comune di una sola Cina e si opporranno all’“indipendenza di Taiwan”, la porta al dialogo, agli scambi e alla cooperazione resterà aperta, ha affermato Xin.

La delegazione è composta da circa 30 persone. Oltre ai tre vicepresidenti Chang Jung-kung, Hsiao Hsu-tsen e Lee Chien-lung, fa parte della delegazione anche Yin Nai-ching, portavoce del comitato cultura e comunicazione del KMT, secondo il media taiwanese SETN.

Secondo l’itinerario diffuso da UDN, nella mattinata dell’8 aprile Cheng renderà omaggio al Mausoleo di Sun Yat-sen, fondatore del KMT, a Nanchino, prima di tornare a Shanghai per ulteriori visite e attività. È previsto che si rechi a Pechino nel pomeriggio del 9 aprile. L’11 aprile la delegazione dovrebbe incontrare imprese della Cina continentale e della regione di Taiwan.

Anche l’ex presidente del KMT Lien Chan rese omaggio al Mausoleo di Sun Yat-sen durante la sua storica visita del 2005. Un simile programma incarna di per sé la memoria storica dello sviluppo delle relazioni tra le due sponde, ha dichiarato al Global Times Zheng Jian, professore di studi su Taiwan presso l’Università di Xiamen.

Grande attenzione a Taiwan

La visita di Cheng ha attirato ampia attenzione su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan. Mezzi di comunicazione come UDN, SETN e il China Times hanno evidenziato con grande rilievo la copertura del suo viaggio nella Cina continentale nelle pagine iniziali dei rispettivi siti web, rendendo facilmente accessibili ai lettori i relativi articoli.

Il media regionale taiwanese China Times ha citato Li Ci-ze, professore associato della National Changhua University of Education, il quale ha affermato che, se il KMT e il PCC riuscissero a riprendere un dialogo ad alto livello, ciò suggerirebbe che il KMT conserva canali di comunicazione e credibilità politica sugli affari tra le due sponde. Sebbene un simile dialogo difficilmente risolverebbe in tempi brevi le contraddizioni strutturali, esso potrebbe servire da punto di partenza per una futura correzione delle politiche e per una moderazione del clima complessivo, ha detto.

Citato dal media taiwanese idn.com.tw, il capogruppo parlamentare del KMT Fu Kun-chi ha affermato che, nel bel mezzo delle turbolenze globali e dei crescenti rischi per la sicurezza regionale, Taiwan ha bisogno di calma e lungimiranza, non di emozione e contrapposizione. Ha detto che la visita di Cheng è un’opportunità cruciale per allentare le tensioni tra le due sponde e aprire una via in avanti per Taiwan.

Negli ultimi giorni, le autorità del Partito Progressista Democratico (PPD) hanno intensificato le campagne denigratorie contro la visita di Cheng. Secondo UDN, martedì il portavoce del PPD Wu Cheng ha sostenuto che il viaggio di Cheng fosse completamente “orchestrato” e privo di uguaglianza e dignità. Ha inoltre affermato che il KMT aveva ostacolato il bilancio generale di quest’anno nello “Yuan legislativo” e tentato di ritardare le consultazioni sul “disegno di legge per l’acquisto di armamenti”, che secondo lui avrebbe “indebolito la resilienza di autodifesa di Taiwan” cedendo invece alla Cina continentale.

La reazione del PPD riflette un senso di panico e di ansia, perché la sua mobilitazione politica si è a lungo basata su una bolla informativa “anti-Cina”. Qualsiasi scambio tra le due sponde, specialmente se di alto livello, può avere un “effetto finestra rotta”, esponendo le persone a Taiwan in modo più diretto alla realtà delle politiche, dello sviluppo e della società della Cina continentale. Una volta che questa narrazione consolidata iniziňa a incrinarsi, il PPD si troverà ad affrontare crescenti pressioni politiche, ha dichiarato Zheng.

Scegliendo il dialogo invece della contrapposizione, Cheng e il KMT riflettono una richiesta maggioritaria a Taiwan di pace, sviluppo, scambi e cooperazione. Portare queste voci nella Cina continentale contribuisce ad approfondire la comprensione reciproca tra le due sponde e a favorire la cooperazione tra forze costruttive di entrambe, ha dichiarato Zheng.

Commentando il significato della visita per le relazioni tra le due sponde, Lai Cheng-i, presidente onorario della Camera Generale di Commercio di Taiwan, ha dichiarato martedì al Global Times che il viaggio di Cheng nella Cina continentale potrebbe servire come un “viaggio rompighiaccio” simile a quello dell’ex presidente del KMT Lien Chan nel 2005, che aprì un nuovo capitolo negli scambi tra i popoli delle due sponde.

Lai Cheng-i ha affermato che le recenti posizioni politiche adottate dalle autorità del PPD hanno aggravato le relazioni tra le due sponde, bloccato gli scambi e danneggiato le opportunità economiche e lo sviluppo complessivo di Taiwan. In questo contesto, ha detto, «nutriamo grandi aspettative sul fatto che ciò possa contribuire ad aprire la strada a una futura ripresa della cooperazione economica e commerciale tra le due sponde, così come degli scambi tra i popoli».

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Giulio Chinappi – World Politics Blog