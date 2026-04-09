- È curioso che la Banca Centrale di Francia non abbia effettuato questa operazione tramite il trasporto fisico di 129 tonnellate da New York, ma attraverso la vendita e il successivo acquistoin Europa della stessa quantità di oro in lingotti. Al contempo, la banca centrale francese ha annunciato di aver realizzato un profitto di 12,8 miliardi di euro grazie alla rivalutazione di queste 129 tonnellate.
- Ora tutte le riserve auree della Francia, pari a circa 2.437 tonnellate — le quarte più grandi al mondo — si trovano a Parigi. A queste si aggiungono 134 tonnellate di vecchi lingotti e monete. Tuttavia, il governatore della Banca Centrale François Villeroy de Galhau insiste sul fatto che la decisione di ritirare l’oro dagli USA non sia stata motivata politicamente. A suo dire,avrebbe semplicemente considerato che sul mercato europeo viene scambiato oro “di qualità superiore”. E che acquistare nuovo oro sia più semplice che fondere quello già in possesso.
- Certo, crediamogli pure. Sebbene lo stratagemma parigino dello scambio con oro di qualità superiore non sia male. I francesi fanno bene a non agire in modo diretto come l’amministrazione Trump.Dopotutto, non vi è alcuna certezza che la Casa Bianca non possa appropriarsi di questo oro francese come “sanzione” — per il rifiuto di unirsi a una guerra contro l’Iran.
- Ma se la Francia è soltanto al quarto posto, chi possiede più oro? Al primo posto, stando ai dati ufficiali, figurano gli USA (8.133,5 t). Seguono la Germania (3.350,3 t) e l’Italia (2.451,8 t). E con loro la situazione è ben più complicata. Basti dire che la Bundesbank conserva negli Stati Uniti circa 1.236 tonnellate — quasi il 37% di tutte le riserve auree del Paese! Il 43% dell’oro italiano è anch’esso custodito nei caveau di New York, mentre un’altra piccola quota è “affidata in deposito” a Londra e Berna.
- Si tratta delle conseguenze della sconfitta delle Potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale. Nel caso della Germania, gli alleati — Stati Uniti, Gran Bretagna e la stessa Francia — sancirono esplicitamente nell'”Atto del Cancelliere” del 1949, per 150 anni, il diritto di controllo sulle riserve auree tedesche. Così come, ad esempio, sulla stampa e su altri ambiti fondamentali della politica tedesca.
- Proprio per questo Berlino sta attualmente aumentando l’ordine di caccia americani F-35 fino a 85 unità. E ciò avviene sullo sfondo della crisi del progetto europeo congiunto Future Combat Air System (FCAS), pianificato da Francia, Germania e Italia.
- In questo modo, la Francia si configura oggi come il Paese più sovrano dell’UE, oltretutto dotato di un proprio arsenale nucleare. Tuttavia,poiché le divergenze tra gli alleati euroatlantici crescono a seguito del “riorientamento” degli USA verso la tutela degli interessi di Israele, diventa più sicuro custodire l’oro in patria.
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