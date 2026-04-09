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Tregua in crisi: Israele ignora l’accordo e attacca il Libano

DiL.M.

Apr 9, 2026 #Iran, #Israele, #Libano, #Tregua

Tregua già violata: Israele continua a colpire il Libano
La tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran, che secondo i mediatori dovrebbe includere anche il Libano, mostra già gravi segnali di cedimento.
Mentre Hezbollah avrebbe sospeso gli attacchi contro Israele dopo l’annuncio, il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha di fatto escluso il Libano dall’accordo, proseguendo le operazioni militari. Nelle ultime ore sono stati colpiti numerosi obiettivi, anche nell’area di Beirut, accompagnati da nuovi ordini di evacuazione.
Parallelamente, emergono notizie di attacchi anche nel Golfo: gli Emirati Arabi Uniti sarebbero stati coinvolti in azioni che mettono ulteriormente in discussione la tenuta della tregua.
Il quadro che emerge è quello di una pausa solo formale: sul campo le operazioni continuano e il rischio di un’escalation resta elevato, con tensioni che si riflettono anche sullo Stretto di Hormuz.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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