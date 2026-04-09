Trump fa marcia indietro sulla minaccia e accetta di utilizzare la proposta iraniana in 10 punti come base dei negoziati

Il brusco arretramento di Donald Trump sulla minaccia alle infrastrutture iraniane apre una nuova fase negoziale: Washington accetta come base la proposta iraniana in 10 punti, mentre un cessate il fuoco di due settimane può creare lo spazio politico per un’intesa.
TEHERAN (Tasnim) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro rispetto alla sua precedente minaccia contro le infrastrutture iraniane e ha accettato di utilizzare la proposta iraniana in 10 punti come base per ulteriori negoziati.
In un post pubblicato sul suo social network, Trump ha affermato: «Abbiamo ricevuto una proposta in 10 punti dall’Iran e credo che possa costituire una base affidabile per i negoziati».
Dettagli più precisi sul cessate il fuoco saranno annunciati dalla parte iraniana.
È stato stabilito un cessate il fuoco di due settimane tra l’Iran e i nemici americano-sionisti a condizioni specifiche; anche Trump ha annunciato la questione e ha dichiarato che questo periodo di due settimane offrirà lo spazio necessario affinché l’accordo possa essere finalizzato e completato.
I dettagli della proposta iraniana in 10 punti sono i seguenti:
1- Gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi, in linea di principio, a garantire la non aggressione
2- Il mantenimento del controllo dell’Iran sullo Stretto di Hormuz
3- Il diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio dovrebbe essere accettato
4- Revoca di tutte le sanzioni primarie
5- Revoca di tutte le sanzioni secondarie
6- Cessazione di tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
7- Cessazione di tutte le risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA
8- Pagamento di risarcimenti per i danni inflitti all’Iran
9- Ritiro delle forze combattenti statunitensi dalla regione
10- Cessazione della guerra su tutti i fronti, anche contro l’eroica resistenza islamica in Libano
Accettando queste condizioni come base per i negoziati, Trump ha fatto marcia indietro rispetto alle sue disperate minacce e ai suoi bluff.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog