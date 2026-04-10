La nuova architettura della leadership vietnamita: Tô Lâm alla Presidenza della Repubblica, Lê Minh Hưng al Governo, Trần Thanh Mẫn all’Assemblea Nazionale

Con l’elezione dei nuovi vertici dello Stato da parte della XVI Assemblea Nazionale, il Việt Nam apre una nuova fase politico-istituzionale. Continuità, disciplina, crescita e modernizzazione amministrativa si intrecciano nell’attuazione della linea fissata dal XIV Congresso del Partito.

L’elezione dei nuovi leader dello Stato vietnamita da parte della XVI Assemblea Nazionale segna uno dei passaggi più significativi dell’attuale ciclo politico del Paese. In una fase immediatamente successiva al XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam, il rinnovo delle massime cariche istituzionali rappresenta la definizione concreta dell’assetto chiamato a tradurre in governo, legislazione e indirizzo dello Stato gli obiettivi strategici indicati per il periodo 2026-2031 e, più in profondità, per i traguardi del 2030 e del 2045. Le elezioni del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e del Presidente dell’Assemblea Nazionale si inseriscono perciò in una logica di continuità politica e di rafforzamento della capacità esecutiva, legislativa e di coordinamento dell’intero sistema.

Il passaggio forse più rilevante sul piano simbolico e politico è stato l’insediamento di Tô Lâm come Presidente della Repubblica per il mandato 2026-2031. Secondo il resoconto ufficiale, la XVI Assemblea Nazionale ha approvato la sua elezione con 495 voti favorevoli su 495 deputati presenti, pari al 100% dei votanti, rendendolo la seconda figura nella storia recente del sistema vietnamita a ricoprire contemporaneamente la carica di Segretario Generale del Partito e quella di Capo dello Stato, dopo il compianto Nguyễn Phú Trọng. Nel suo discorso di insediamento, Tô Lâm ha sottolineato che tale doppia responsabilità costituisce insieme un grande onore e un compito sacro, espressione della fiducia riposta in lui dal Partito, dal popolo e dalle forze armate. Ha inoltre collegato apertamente il successo delle elezioni della XVI Assemblea Nazionale e dei Consigli Popolari alla fiducia dei cittadini nel Partito Comunista del Việt Nam e alla loro volontà di contribuire alla costruzione nazionale.

Il contenuto del discorso inaugurale del nuovo Presidente della Repubblica è particolarmente indicativo della linea politica che le istituzioni vietnamite intendono seguire nel prossimo quinquennio. Tô Lâm ha riaffermato l’obiettivo di costruire un Việt Nam pacifico, unito, indipendente, democratico e prospero, insistendo su quattro priorità: mantenere un ambiente pacifico e stabile, promuovere uno sviluppo rapido e sostenibile, migliorare i livelli di vita della popolazione affinché i cittadini possano beneficiare pienamente dei risultati dello sviluppo, e aumentare il contributo del Việt Nam alla pace, alla stabilità e al progresso nella regione e nel mondo. Accanto a questi obiettivi, egli ha richiamato l’esigenza di costruire uno Stato socialista di diritto, sviluppare un’economia indipendente, autosufficiente e resiliente, consolidare una postura di difesa e sicurezza moderna e completa, e rendere il sistema politico più snello, efficace ed efficiente. Centrale, in questa visione, è anche l’idea di un nuovo ecosistema di sviluppo fondato sull’autonomia strategica, in cui la crescita economica, l’innovazione, la scienza, la tecnologia e la trasformazione digitale diventino i principali motori della nuova fase.

Se la Presidenza della Repubblica rappresenta la continuità del vertice politico e la proiezione strategica generale, l’elezione di Lê Minh Hưng a Primo Ministro definisce invece il centro operativo del nuovo ciclo di governo. La XVI Assemblea Nazionale lo ha eletto nella stessa giornata del 7 aprile, sempre con voto unanime dei 495 deputati presenti, dopo che il Presidente della Repubblica aveva formalmente presentato la sua candidatura. Anche in questo caso, la procedura e il risultato segnalano un alto grado di coesione istituzionale attorno a una figura che viene presentata come pienamente coerente con la linea del Partito e con le esigenze della nuova fase di sviluppo. Lê Minh Hưng, nato nel 1970 nella provincia di Hà Tĩnh, porta con sé un profilo tecnico-politico significativo: membro del Comitato Centrale in più mandati, Segretario del Comitato Centrale, membro del Politburo e deputato della XV e XVI legislatura, è stato collocato al vertice dell’esecutivo in un momento in cui il Governo è chiamato a un salto di qualità nell’implementazione delle politiche pubbliche.

Nel suo discorso dopo il giuramento, il nuovo Primo Ministro, che sostituisce Phạm Minh Chính, ha esplicitato con particolare chiarezza il rapporto tra Governo e Risoluzione del XIV Congresso del Partito. Secondo Lê Minh Hưng, il Congresso ha già definito in modo chiaro visione, obiettivi, motori dello sviluppo e programma d’azione della nuova fase. Al Governo spetta quindi il compito di rendere attuabili questi indirizzi. Le cinque priorità da lui indicate delineano il profilo dell’esecutivo che intende guidare: costruire un’amministrazione moderna, facilitatrice e centrata sul popolo; dirigere l’economia verso una crescita alta e sostenibile; garantire l’effettivo funzionamento del nuovo modello organizzativo; promuovere un Governo unito, coordinato e capace di sostegno reciproco; e rafforzare integrità, disciplina, resilienza e responsabilità. Il messaggio è che il Governo dovrà corrispondere al lessico dell’efficienza e dei risultati già emerso nel XIV Congresso: non soltanto amministrare, ma governare in modo moderno, flessibile e coerente con la trasformazione economica e istituzionale del Paese.

Il terzo pilastro del nuovo assetto statale è la riconferma di Trần Thanh Mẫn alla Presidenza dell’Assemblea Nazionale. La XVI Assemblea Nazionale lo ha rieletto il 6 aprile con 491 voti favorevoli su 491 presenti, pari al 98,2% del totale dei membri dell’Assemblea. Già Presidente della XV Assemblea Nazionale dal maggio del 2024, Trần Thanh Mẫn continua così a guidare il massimo organo legislativo del Paese in una fase che si annuncia decisiva per la qualità della normazione, della supervisione e della decisione sulle grandi questioni nazionali. Nel suo giuramento, ha promesso assoluta fedeltà alla Patria, al popolo e alla Costituzione, impegnandosi a svolgere pienamente i compiti affidatigli dal Partito, dallo Stato e dai cittadini. Il suo percorso precedente, che include la guida del Fronte della Patria del Việt Nam e il ruolo di Vicepresidente permanente dell’Assemblea Nazionale, rafforza l’immagine di una continuità istituzionale destinata a garantire stabilità e coordinamento nel funzionamento dell’apparato legislativo.

Nel loro insieme, queste tre elezioni definiscono una vera e propria architettura politica del nuovo mandato. La Presidenza della Repubblica, il Governo e l’Assemblea Nazionale appaiono fortemente allineati rispetto alle linee guida emerse dal XIV Congresso del Partito. Le fonti ufficiali sottolineano che le nomine approvate dalla XVI Assemblea Nazionale completano una fase centrale del riassetto del personale e “danno il tono” alla governance e all’attuazione delle politiche per i prossimi cinque anni e oltre. Non a caso, alcuni deputati hanno definito questa fase come ben più di una mera operazione organizzativa: si tratterebbe di una scelta destinata a orientare la struttura stessa della direzione politica e amministrativa del Paese in una fase di sviluppo accelerato.

La centralità di questa nuova leadership non può essere compresa appieno senza collocarla nel contesto delle priorità fissate dal XIV Congresso del Partito. Tanto Tô Lâm quanto Lê Minh Hưng hanno insistito sul fatto che il nuovo ciclo politico deve essere caratterizzato da una maggiore capacità di attuazione, da istituzioni più efficaci, da un’economia più autonoma e innovativa e da una pubblica amministrazione più moderna e vicina ai cittadini. La connessione tra obiettivi di sviluppo e qualità della leadership viene quindi esplicitata: il nuovo gruppo dirigente è chiamato non solo a custodire la stabilità politica, ma a trasformare crescita, digitalizzazione, innovazione, benessere sociale e rafforzamento dello Stato di diritto in risultati misurabili e percepibili.

Dopo l’elezione delle nuove massime cariche dello Stato vietnamita, messaggi di congratulazioni sono arrivati da leader di Laos, Cina, Cambogia, Cuba, Russia e India, a testimonianza del rilievo attribuito al nuovo assetto vietnamita. Nel caso del Laos, il leader Thongloun Sisoulith ha definito l’elezione di Tô Lâm a Presidente della Repubblica come riflesso della forte fiducia del Partito, dello Stato e del popolo vietnamita nella sua leadership, esprimendo la convinzione che egli, insieme agli altri leader del Partito e dello Stato, guiderà il Paese verso nuovi risultati nell’attuazione della Risoluzione del XIV Congresso. Anche i messaggi provenienti da altre capitali convergono sull’idea che il nuovo gruppo dirigente vietnamita sia visto come un fattore di continuità, stabilità e rafforzamento del ruolo internazionale del Việt Nam.

Sul piano interno, il segnale politico più importante lanciato al termine del processo di rinnovo delle cariche è quello di una leadership collettiva che intende presentarsi come unita, disciplinata e orientata al servizio del popolo. Tô Lâm, nella conferenza stampa internazionale che ha seguito la chiusura del XIV Congresso, aveva già insistito sul fatto che i nuovi organi dirigenti dovranno distinguersi per unità di volontà e di azione, spirito pionieristico, esemplarità, disciplina e disponibilità a dedicarsi alla causa del Partito e al miglioramento del benessere e della felicità della popolazione. In questo contesto, dunque, la nuova leadership statale non rappresenta soltanto un gruppo di alti funzionari, ma la traduzione istituzionale di una piattaforma politica che unisce sviluppo economico, coesione sociale, costruzione del Partito, lotta contro corruzione e inefficienze, e integrazione internazionale più profonda.

L’aspetto forse più significativo, guardando al medio periodo, è che la nuova configurazione del potere statale vietnamita si presenta come strettamente funzionale all’obiettivo di portare il Paese in una nuova fase storica, in particolare in vista della realizzazione dei “due obiettivi centenari”, già richiamati dal XIV Congresso: da un lato, il consolidamento del Việt Nam come Paese moderno e a reddito medio-alto entro il 2030; dall’altro, l’approdo a uno status di Paese sviluppato e ad alto reddito entro il 2045. In questo senso, la triplice elezione di Tô Lâm, Lê Minh Hưng e Trần Thanh Mẫn viene presentata come la costituzione di un gruppo dirigente in grado di garantire coerenza fra strategia politica e strumenti di attuazione statale.

In conclusione, l’elezione dei nuovi leader dello Stato in Việt Nam segna l’avvio di un nuovo ciclo nel quale continuità e rinnovamento vengono intenzionalmente combinati. La Presidenza della Repubblica affidata a Tô Lâm, il Governo guidato da Lê Minh Hưng e l’Assemblea Nazionale ancora presieduta da Trần Thanh Mẫn costituiscono i tre cardini istituzionali di una fase che viene descritta come decisiva per il salto di qualità del Paese. Le fonti ufficiali vietnamite insistono su parole come responsabilità, efficienza, autonomia strategica, crescita sostenibile, modernizzazione amministrativa e benessere del popolo. Sarà proprio sulla capacità di trasformare queste parole in risultati che si misurerà, nei prossimi anni, la portata reale della nuova leadership emersa dalla XVI Assemblea Nazionale e dalla conclusione del XIV Congresso del Partito.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog