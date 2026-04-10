Pakistan: il Libano rientra nella tregua Iran-USA

Il Pakistan, protagonista della mediazione tra Iran e Stati Uniti, ha chiarito che l’accordo di tregua raggiunto tra le parti comprende anche il Libano. Una precisazione importante, che evidenzia come l’intesa non riguardi solo il confronto diretto tra Washington e Teheran, ma anche i fronti collegati nella regione.

Secondo l’ambasciatore pakistano a Washington, il rispetto di questo punto è fondamentale per la tenuta dell’accordo, mentre eventuali violazioni potrebbero compromettere l’intero processo di pace.

Nel frattempo, il primo ministro libanese Nawaf Salam ha chiesto il sostegno di Islamabad per fermare immediatamente gli attacchi sul territorio libanese, sottolineando la gravità della situazione per la popolazione civile.

Da parte sua, il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ribadito l’impegno del suo Paese per una soluzione diplomatica, confermando il ruolo di mediatore nei negoziati.

Nonostante gli sforzi diplomatici, la tregua resta fragile e il rischio di nuove escalation nella regione rimane elevato.

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