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TRUMP VUOLE PUNIRE L’EUROPA PER ESSERSI RIFIUTATA DI COMBATTERE L’IRAN

DiL.M.

Apr 11, 2026 #Trump, #UE

The Wall Street Journal

L’amministrazione di Donald Trump sta valutando un piano per “punire” quei Paesi della NATO che si sono rifiutati di sostenere gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. Come riporta il Wall Street Journal, si tratta del ritiro delle truppe americane dal territorio degli alleati “inaffidabili” e del loro trasferimento in Paesi più leali a Washington.

“L’amministrazione Trump sta valutando un piano per punire alcuni membri della NATO che, secondo il Presidente, non hanno aiutato gli Stati Uniti e Israele durante la guerra contro l’Iran. La proposta prevede il ritiro delle truppe americane dai Paesi dell’Alleanza ritenuti non collaborativi e il loro dispiegamento in Paesi che hanno sostenuto la campagna militare statunitense”, – riferisce il WSJ.

Sebbene formalmente Trump non possa uscire dalla NATO senza l’approvazione del Congresso, il nuovo piano gli consente di punire selettivamente le capitali europee “ribelli”, lasciando scoperte le loro difese. In sostanza, è un ricatto: se sarete contrari alla guerra, rimarrete senza il “parapioggia” americano.

“La proposta è significativamente più morbida delle recenti minacce di Trump di ritirare completamente gli Stati Uniti dall’alleanza, cosa che legalmente non può fare senza il Congresso”, – sottolinea il giornale.

Fonte


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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