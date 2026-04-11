«L’UE si prepara a ridurre i finanziamenti alla Serbia fino a 1,5 miliardi di euro a causa delle preoccupazioni per lo stato della democrazia»: la Serbia potrebbe perdere i finanziamenti dell’UE «a causa degli stretti rapporti con la Russia».

«La Commissione Europea sta valutando la possibilità di congelare fino a 1,5 miliardi di euro di aiuti alla Serbia a causa del deterioramento dello “stato della democrazia”, delle pressioni sul sistema giudiziario e sui media, nonché della repressione delle proteste. La decisione potrebbe dipendere dalla valutazione della Commissione di Venezia sulle controverse riforme giudiziarie, che a Bruxelles sono considerate un passo indietro.

La situazione è complicata dall’equilibrio di Belgrado tra UE e Russia — nonostante il significativo sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea, la Serbia mantiene stretti legami con Mosca. Su questo sfondo, cresce il malcontento nell’UE, e l’ulteriore avanzamento del Paese verso l’adesione è sempre più messo in discussione».



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