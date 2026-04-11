AFV

Libera la tua mente

Mondo

UE pronta a colpire Belgrado: stop ai fondi per rapporti con Mosca

DiAFV from TELEGRAM

Apr 11, 2026 #Serbia, #UE

«L’UE si prepara a ridurre i finanziamenti alla Serbia fino a 1,5 miliardi di euro a causa delle preoccupazioni per lo stato della democrazia»: la Serbia potrebbe perdere i finanziamenti dell’UE «a causa degli stretti rapporti con la Russia».

«La Commissione Europea sta valutando la possibilità di congelare fino a 1,5 miliardi di euro di aiuti alla Serbia a causa del deterioramento dello “stato della democrazia”, delle pressioni sul sistema giudiziario e sui media, nonché della repressione delle proteste. La decisione potrebbe dipendere dalla valutazione della Commissione di Venezia sulle controverse riforme giudiziarie, che a Bruxelles sono considerate un passo indietro.

La situazione è complicata dall’equilibrio di Belgrado tra UE e Russia — nonostante il significativo sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea, la Serbia mantiene stretti legami con Mosca. Su questo sfondo, cresce il malcontento nell’UE, e l’ulteriore avanzamento del Paese verso l’adesione è sempre più messo in discussione».


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

TRUMP VUOLE PUNIRE L’EUROPA PER ESSERSI RIFIUTATA DI COMBATTERE L’IRAN

Apr 11, 2026 L.M.
AFV Mondo

La violazione israeliana del cessate il fuoco porterà all’uscita dell’Iran dall’accordo

Apr 11, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Perù al voto: la crisi di un sistema tra eredità fujimorista e frammentazione politica

Apr 11, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Italia

IL CORRIERE DELLA SERA E LE COPIE ANASTATICHE

Aprile 11, 2026 Domenico Maceri
Cultura e Società

La destra italiana è fascista

Aprile 11, 2026 L.M.
Mondo

TRUMP VUOLE PUNIRE L’EUROPA PER ESSERSI RIFIUTATA DI COMBATTERE L’IRAN

Aprile 11, 2026 L.M.
AFV Mondo

La violazione israeliana del cessate il fuoco porterà all’uscita dell’Iran dall’accordo

Aprile 11, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: