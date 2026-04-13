Il Presidente dell’Assemblea Nazionale del Vietnam ha iniziato la sua visita in Italia

La visita ufficiale del Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn in Italia si colloca in una fase di rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Hà Nội e Roma, con particolare attenzione alla cooperazione parlamentare, economica, scientifica e ai legami con il Vaticano.

di Phan Phương (Vietnam+) – 11 aprile 2026

La mattina dell’11 aprile, ora locale, il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn e la consorte Nguyễn Thị Thanh Nga sono arrivati nella capitale Roma, dando inizio alla visita ufficiale nella Repubblica Italiana dall’11 al 15 aprile 2026.

Secondo l’inviato speciale della VNA, la mattina dell’11 aprile, ora locale, il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn e la consorte Nguyễn Thị Thanh Nga, insieme a una delegazione vietnamita di alto livello, sono arrivati nella capitale Roma, iniziando la visita ufficiale nella Repubblica Italiana dall’11 al 15 aprile 2026.

Dopo l’istituzione delle relazioni diplomatiche tra il Việt Nam e l’Italia nel 1973, le relazioni politiche tra i due Paesi si sono consolidate e sviluppate rapidamente. In particolare, da quando è stato istituito il Partenariato Strategico nel gennaio 2013, i due Paesi hanno promosso attivamente una cooperazione pratica ed efficace in tutti i settori: politica, diplomazia, economia, scienza, istruzione, difesa-sicurezza, tutela dell’ambiente e collegamenti tra le realtà locali. In particolare, le relazioni tra l’Assemblea Nazionale del Việt Nam e il Parlamento italiano hanno continuato nel tempo a essere mantenute e a svilupparsi positivamente.

Più di recente, il Vicepresidente dell’Assemblea Nazionale Phùng Quốc Hiển ha visitato l’Italia nel 2019, mentre la Vicepresidente della Camera dei Deputati italiana Marina Sereni ha visitato il Việt Nam nel gennaio 2014.

Per quanto riguarda la cooperazione economica, l’Italia è il terzo partner commerciale del Việt Nam nell’Unione Europea e il Việt Nam è il principale partner commerciale dell’Italia nell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

L’interscambio commerciale bilaterale nel 2025 ha raggiunto i 7,3 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 115% rispetto al 2013. L’Italia è stata inoltre il primo membro dell’Unione Europea nel Gruppo dei Sette Paesi industrializzati ad approvare l’Accordo di Protezione degli Investimenti tra Việt Nam e Unione europea (EVIPA).

La cooperazione scientifico-tecnologica tra i due Paesi si sviluppa sempre più, con programmi e attività di cooperazione concreti per ciascuna fase, coerenti con le esigenze e le potenzialità di entrambe le parti; tra i risultati recenti più rilevanti vi è il Programma di cooperazione scientifica e tecnologica per il periodo 2024-2026.

Nel frattempo, la cooperazione nel settore culturale continua a svolgere un ruolo importante nel rafforzare la comprensione reciproca e gli scambi tra i popoli dei due Paesi. Attività culturali e artistiche, giornate e settimane culturali Việt Nam-Italia, spettacoli artistici, mostre d’arte, fotografia, cinema e moda vengono organizzati regolarmente.

Si prevede che, nel quadro della visita, il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn terrà colloqui e incontri con i più alti dirigenti italiani; parteciperà al Forum imprenditoriale Việt Nam-Italia; incontrerà i funzionari e il personale dell’Ambasciata, nonché la comunità vietnamita in Italia. In questa occasione, il Presidente dell’Assemblea Nazionale incontrerà anche Papa Leone XIV e il Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin.

Si tratta della prima missione ufficiale all’estero del Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn dopo il XIV Congresso nazionale del Partito Comunista del Việt Nam, le elezioni della XVI legislatura dell’Assemblea Nazionale e il completamento dell’assetto del nuovo apparato statale della Repubblica Socialista del Việt Nam per il nuovo mandato.

La visita rappresenta anche un’occasione per dare attuazione alla Dichiarazione congiunta dei dirigenti di alto livello dei due Paesi sul rafforzamento del Partenariato Strategico Việt Nam-Italia, così come al Piano d’azione per la cooperazione bilaterale nelle diverse fasi; per promuovere la cooperazione tra l’Assemblea Nazionale del Việt Nam e il Parlamento italiano, contribuendo a consolidare e a rendere le relazioni tra i due Paesi sempre più profonde, sostanziali ed efficaci.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog