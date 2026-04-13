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Iran: lo status dello Stretto di Hormuz non cambierà finché non sarà raggiunto un quadro comune

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 13, 2026 #Iran, #STRETTO DI HORMUZ, #USA

Secondo una fonte iraniana citata dalla CNN, Teheran non modificherà la situazione nello Stretto di Hormuz fino a quando non sarà definita una base condivisa per proseguire i negoziati con gli Stati Uniti, respingendo le richieste giudicate eccessive di Washington.

Tasnim News – 12 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Lo status dello Stretto di Hormuz rimarrà invariato finché Iran e Stati Uniti non raggiungeranno un “quadro comune” per la prosecuzione dei negoziati, ha dichiarato alla CNN una fonte iraniana della sicurezza.

La fonte ha affermato che le “richieste eccessive” avanzate dalla parte americana su molteplici questioni, compresa la vitale via d’acqua, hanno finora impedito alle due parti di concordare una base condivisa per portare avanti i colloqui.

“L’Iran non ha fretta”, ha detto la fonte, aggiungendo che Teheran ha comunicato agli Stati Uniti che, finché non sarà raggiunto un quadro comune, “lo status dello Stretto di Hormuz rimarrà invariato” e che “perfino il numero di navi su cui era stato raggiunto un accordo non potrà transitare”.

La fonte ha avvertito che, se i negoziatori statunitensi non adotteranno quella che ha definito una “prospettiva realistica”, lo stretto rimarrà chiuso.

La fonte ha inoltre sottolineato che l’Iran ha dimostrato la propria capacità di far rispettare una simile chiusura, definendo la situazione “una ripetizione di un errore di calcolo” che sarebbe “a danno dell’America”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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