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Ghalibaf: gli Stati Uniti non sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dell’Iran nei colloqui di Islamabad

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 14, 2026 #Iran, #USA

Dopo i colloqui di Islamabad, Mohammad Bagher Ghalibaf accusa Washington di non aver ancora conquistato la fiducia di Teheran. L’Iran ribadisce così la propria linea: negoziare da una posizione di forza, senza rinunciare alla resistenza e alla tutela dei propri diritti nazionali.

Tehran Times – 12 aprile 2026

TEHERAN – Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a guadagnarsi la fiducia di Teheran dopo l’ultimo round di negoziati tenutosi a Islamabad.

In un post su X pubblicato domenica, Ghalibaf, che ha guidato la delegazione negoziale iraniana, ha affermato che i colloqui si sono conclusi senza risultati tangibili, poiché la parte americana non è riuscita a convincere i funzionari iraniani della propria credibilità.

“Prima dei negoziati, ho sottolineato che possediamo la necessaria buona volontà e determinazione. Tuttavia, sulla base dell’esperienza di due guerre precedenti, non ci fidiamo dell’altra parte”, ha scritto. “I membri della delegazione iraniana hanno presentato iniziative costruttive, ma alla fine la controparte non è stata in grado di conquistare la fiducia della squadra iraniana in questo round”.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti sono arrivati a comprendere la logica e i principi dell’Iran, sottolineando che Washington deve ora decidere se sia capace di costruire un rapporto di fiducia con Teheran.

Ghalibaf ha inoltre sottolineato che l’Iran continuerà a perseguire una “diplomazia della forza” accanto alla propria resistenza militare, descrivendo questo approccio come essenziale per salvaguardare i diritti del popolo iraniano. Ha osservato che gli sforzi per consolidare i risultati di “quaranta giorni di difesa nazionale” proseguiranno.

Lo speaker ha anche espresso gratitudine al Pakistan per aver ospitato e facilitato i negoziati, e ha elogiato il pubblico iraniano per il suo sostegno, affermando che si era mobilitato in gran numero in risposta agli orientamenti della leadership del Paese. Ha inoltre lodato la propria squadra negoziale per gli sforzi compiuti durante le “intense 21 ore di colloqui”.

Alti funzionari iraniani e statunitensi si sono incontrati sabato a Islamabad per esplorare una soluzione permanente alla guerra statunitense-israeliana contro l’Iran, dopo un cessate il fuoco di due settimane tra l’Iran e gli Stati Uniti. Le discussioni si sono concluse senza un accordo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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