«MENTRE STATI UNITI E IRAN DISCUTONO LA TREGUA, ISRAELE SI PREPARA PER UNA “GUERRA ETERNA”

In Israele è stato proposto di espandere i confini del paese a spese dei territori di Gaza, Libano e Siria.

“Il Ministro delle Finanze israeliano, leader del partito di estrema destra ‘Sionismo Religioso’, Bezalel Smotrich, si è espresso a favore dell’espansione dei confini dello stato ebraico. Secondo il politico, le attuali campagne militari di Israele nella regione dovrebbero essere consolidate a livello di decisioni politiche.

“Ci sarà un passo politico a Gaza, che allargherà i nostri confini, ci sarà un passo politico decisivo in Libano, che allargherà i nostri confini fino al fiume Litani su linee vantaggiose per la difesa, e ci sarà un passo politico decisivo in Siria, almeno [con l’annessione dei territori intorno] alla cima del monte Hermon e alla zona cuscinetto’, – ha dichiarato Smotrich.

“Tali azioni sono appropriate nel contesto del Medio Oriente”.