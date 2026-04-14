Orban al capolinea: l’Ungheria passa dalla destra…alla destra

Alex Marquez

Orbán cade, ma l’Ungheria non cambia rotta: Magyar vince con una super maggioranza, ma resta nel perimetro della destra. L’Europa esulta, ignorando che il sistema si è solo rinnovato, non trasformato.

Ungheria, fine di un’era? No: cambio di destra, con variazione sul tema

Cade il sistema di potere costruito da Viktor Orbán, ma non cade l’impianto politico che lo ha reso possibile. È questo il dettaglio che sfugge ai commenti entusiasti: in Ungheria non c’è stata una svolta ideologica, ma una sostituzione di classe dirigente all’interno dello stesso perimetro. Una destra che ne rimpiazza un’altra, con un terzo incomodo ancora più radicale a fare da sfondo.

Il trionfo elettorale di Péter Magyar – con una maggioranza parlamentare che supera i due terzi – segna la fine di un ciclo. Ma non necessariamente l’inizio di qualcosa di diverso.

La caduta di Orbán: fine del sistema o semplice turnover?

Dopo oltre un decennio di dominio incontrastato, Orbán esce di scena travolto da una mobilitazione elettorale straordinaria. Il suo partito, Fidesz, perde il controllo del Parlamento, mentre Tisza conquista circa 138 seggi su 199: numeri che permettono di riscrivere le regole del gioco.

E qui sta il primo paradosso: le stesse regole che Orbán aveva modificato per blindare il proprio potere – le cosiddette “leggi cardinali”, approvabili solo con una maggioranza qualificata – ora diventano lo strumento con cui il suo successore potrà smontare il sistema.Una sorta di eterogenesi dei fini in salsa magiara.

In un Paese bollato come “regime” da gran parte dei commentatori illuminati dei nostri media – e di cui noi stessi non condividiamo le posizioni sui diritti civili – accade però che l’opposizione vinca elezioni regolari. Un dettaglio che dovrebbe quantomeno incrinare la narrazione, ma che evidentemente sfugge: il corto circuito logico è ormai strutturale.

Eppure, chi si aspetta una svolta progressista rischia una delusione piuttosto rapida. Magyar non è un outsider nel senso classico del termine: proviene dallo stesso ambiente politico che oggi contesta. È un prodotto interno, non una rottura esterna. La sua campagna si è concentrata su due temi principali: la corruzione e l’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di Orbán. Temi legittimi, certo. Ma difficilmente rivoluzionari.

Sempre a destra, ma con tono diverso

Il nuovo corso ungherese si presenta come più “europeo”, più dialogante, meno esplicitamente conflittuale con Bruxelles e con la Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Ma questo non implica automaticamente un cambio di paradigma.

Magyar resta un politico conservatore. Il suo programma non mette in discussione l’architettura economica né i presupposti culturali della destra ungherese. Piuttosto, li ripulisce, li rende presentabili, li adatta al lessico dell’integrazione europea. Una destra “normalizzata”, potremmo dire. O, se si preferisce, una destra che ha imparato a vestirsi meglio.

Nel frattempo, sulla scena resta anche il Movimento Nostra Patria, formazione di estrema destra che conserva una rappresentanza parlamentare. Il risultato è un sistema politico dove lo spettro ideologico si muove interamente a destra, con sfumature diverse ma senza vere alternative. Un pluralismo senza alternativa. Una competizione interna allo stesso campo.

L’Europa applaude, ma guarda male dove non deve

La caduta di Orbán è stata accolta con entusiasmo in molte capitali europee. Per anni, il leader ungherese era stato considerato un corpo estraneo, un sabotatore interno dell’Unione, soprattutto per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina e i rapporti con Mosca.

La sua uscita di scena viene letta come una vittoria dell’Europa “liberale”. Ma è una lettura superficiale. Perché il problema non era solo Orbán. Era – ed è – il contesto politico e sociale che lo ha reso possibile. Un contesto che non scompare con un cambio di leadership. Anzi, potrebbe rafforzarsi. Perché Magyar ha dimostrato che è possibile intercettare lo stesso elettorato con un linguaggio meno divisivo e più compatibile con le aspettative europee. In altre parole: non serve più lo scontro frontale. Basta una gestione più elegante dello stesso impianto.

Il punto più interessante – e meno discusso – riguarda la direzione geopolitica dell’Europa orientale. La vittoria di Magyar potrebbe segnare un ulteriore allineamento dell’Ungheria alle posizioni dominanti dell’Unione, soprattutto sul fronte ucraino.

Un allineamento che si inserisce in un clima più ampio di crescente tensione nell’Est europeo. Un’area sempre più compatta sul piano politico e sempre meno incline al dissenso interno. La fine di Orbán non rappresenta una liberalizzazione, ma una normalizzazione.