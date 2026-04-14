Xi incontra la leader del KMT e sollecita sforzi congiunti per promuovere la pace tra le due sponde e opporsi alla secessione dell’“indipendenza di Taiwan”

L’incontro tra Xi Jinping e Cheng Li-wun, il primo a questo livello dopo dieci anni, rappresenta un passaggio politico cruciale per rilanciare dialogo, fiducia reciproca e sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto.

di Wang Qi e Liu Xin (Global Times) – 10 aprile 2026

Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), venerdì mattina ha incontrato a Pechino Cheng Li-wun, presidente del partito Kuomintang Cinese (KMT), ha riferito venerdì l’agenzia Xinhua.

Invitata dal Comitato Centrale del PCC e da Xi, Cheng è la prima presidente del KMT a guidare una delegazione nella Cina continentale nell’ultimo decennio. Prima di arrivare a Pechino, la delegazione aveva visitato la provincia del Jiangsu e Shanghai.

Xi ha affermato che questo incontro tra i leader del PCC e del KMT dopo dieci anni è di grande importanza per lo sviluppo delle relazioni tra i due partiti e tra le due sponde dello Stretto di Taiwan.

Xi ha sottolineato che, indipendentemente da come possano evolvere il panorama internazionale e la situazione tra le due sponde dello Stretto di Taiwan, non cambierà la tendenza generale verso il grande ringiovanimento della nazione cinese, né cambierà la spinta prevalente che porta i cinesi delle due sponde dello Stretto ad avvicinarsi, secondo quanto riferito da Xinhua.

Egli ha espresso la volontà di lavorare con tutti i partiti politici di Taiwan, incluso il KMT, così come con gruppi e persone di tutti i settori, per rafforzare gli scambi e il dialogo, promuovere la pace tra le due sponde dello Stretto di Taiwan, migliorare il benessere del popolo e far avanzare il ringiovanimento nazionale, sulla base del fondamento politico comune dell’adesione al Consenso del 1992 e dell’opposizione all’“indipendenza di Taiwan”.

Cheng ha affermato che le persone delle due sponde dello Stretto di Taiwan sono cinesi e appartengono a un’unica famiglia, secondo Xinhua.

Il KMT e il PCC dovrebbero sostenere il fondamento politico comune dell’adesione al Consenso del 1992 e dell’opposizione all’“indipendenza di Taiwan”, rafforzare la fiducia politica reciproca, preservare la storia cinese, promuovere la cultura cinese ed espandere gli scambi e la cooperazione in tutti i campi, ha dichiarato Cheng.

Ella ha invitato a compiere sforzi per promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, favorire un futuro più luminoso per tali relazioni e far avanzare il ringiovanimento della nazione cinese.

Forgiare legami più stretti

Secondo Xinhua, Xi ha avanzato quattro punti sullo sviluppo delle relazioni tra le due sponde dello Stretto.

Egli ha chiesto di forgiare legami più stretti tra le due sponde sostenendo una corretta comprensione dell’identità. «Le differenze nei sistemi sociali non dovrebbero essere una scusa per la secessione», ha affermato Xi.

Xi ha invitato a salvaguardare la patria comune attraverso lo sviluppo pacifico. La questione centrale per salvaguardare la patria comune consiste nel riconoscere che entrambe le sponde dello Stretto appartengono a un’unica Cina, ha detto.

«Accogliamo con favore qualsiasi proposta favorevole allo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto e non risparmieremo alcuno sforzo per portare avanti qualsiasi iniziativa che promuova tale sviluppo», ha dichiarato Xi, aggiungendo che l’“indipendenza di Taiwan” è il principale colpevole del sabotaggio della pace nello Stretto di Taiwan. «Non dobbiamo né tollerarla né accettarla».

Xi ha inoltre chiesto di promuovere il benessere del popolo attraverso gli scambi e l’integrazione.

I compatrioti di Taiwan sono benvenuti a visitare la Cina continentale, ha affermato Xi. Ha incoraggiato i giovani di Taiwan a cercare opportunità di sviluppo nella Cina continentale. I prodotti agricoli e della pesca di Taiwan, così come altri beni di alta qualità, sono benvenuti sul mercato continentale, ha aggiunto.

Xi ha inoltre invitato a compiere sforzi congiunti per realizzare il ringiovanimento nazionale, secondo Xinhua.

Zheng Jian, professore dell’Università di Xiamen, ha dichiarato al Global Times che l’incontro è avvenuto in un momento critico, con l’accelerazione del ringiovanimento della nazione cinese, l’intensificarsi della competizione strategica degli Stati Uniti e il dilagare dei secessionisti sull’isola. Esso riveste una notevole importanza nel reindirizzare le relazioni tra le due sponde verso la stabilità, nel ripristinare gli scambi e nel ridurre lo spazio per le interferenze esterne.

Secondo l’osservazione del Global Times, parole come “scambio”, “pace”, “compatrioti” e “nazione cinese” sono comparse frequentemente nel resoconto dell’incontro diffuso da Xinhua.

L’enfasi posta dai leader dei due partiti sulla comune identità cinese e sulla storia comune contrasta direttamente gli sforzi del Partito Progressista Democratico (PPD) di legare la regione di Taiwan agli Stati Uniti e al Giappone, deformando al contempo la storia e recidendo i legami di civiltà tra le due sponde dello Stretto, ha dichiarato Zheng.

Herman Shuai, tenente generale taiwanese in pensione, ha dichiarato al Global Times che il PCC e il KMT, a livello più alto, hanno discusso delle relazioni dal punto di vista della comune linea di sangue e del patrimonio culturale, il che rappresenta un importante passo positivo per la pace, soprattutto mentre la Cina continentale si oppone fermamente ai secessionisti e alcuni politici dell’isola sostengono la linea del “resistere alla Cina continentale, proteggere Taiwan”.

Shuai ha osservato che Cheng ha affermato chiaramente che lo sviluppo pacifico deve basarsi sul Consenso del 1992, con un approfondimento degli scambi. Attraverso quest’ultima interazione, il discorso e la linea politica del KMT diventeranno più chiari, con un maggiore consenso con la Cina continentale, ha detto Shuai.

I media di Taiwan hanno prestato grande attenzione a questo incontro, con CTiTV che lo ha descritto come “storico” sulla propria pagina YouTube in diretta.

La grande maggioranza dei media di Taiwan ha sottolineato il dettaglio della stretta di mano di 14 secondi tra i leader del KMT e del PCC.

La BBC ha descritto l’incontro come raro, osservando che entrambe le parti hanno “sottolineato il desiderio di pace tra le due sponde dello Stretto”. Anche importanti media come Bloomberg e il New York Times hanno riportato le posizioni espresse a Pechino dai leader dei due partiti a favore della pace e contro le interferenze esterne.

Cai Peihui, deputato della 14ª Assemblea Nazionale del Popolo della delegazione di Taiwan e presidente del consiglio di amministrazione della Cross-Strait Greater Bay Area Group Limited, ha dichiarato martedì al Global Times che questo nuovo contatto ha dimostrato alla comunità internazionale che i cinesi delle due sponde dello Stretto possiedono piena saggezza e capacità per risolvere le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, salvaguardando congiuntamente la pace.

In un momento in cui i canali di comunicazione “ufficiali” tra le due sponde non sono fluidi e il rischio di un conflitto accidentale è in aumento, il canale di comunicazione ad alto livello tra il PCC e il KMT aiuta entrambe le sponde a accumulare gradualmente buona volontà, ricostruire le basi della fiducia reciproca e creare le condizioni per l’eventuale ripristino di consultazioni istituzionalizzate, ha affermato Cai.

Scelta tra guerra e pace

Cheng Li-wun, durante un briefing con la stampa, ha descritto l’incontro come sincero, franco e sentito, affermando che esso ha pienamente dimostrato l’aspirazione condivisa di entrambe le sponde verso lo sviluppo pacifico delle relazioni nello Stretto di Taiwan.

Ella ha invitato tutti i partiti politici della regione di Taiwan a non utilizzare lo sviluppo pacifico tra le due sponde come strumento di competizione partitica o di ricerca di voti, sottolineando che si tratta di una scelta tra pace e guerra.

Mentre Cheng proseguiva il suo “viaggio della pace” nella Cina continentale, venerdì il leader regionale di Taiwan Lai Ching-te ha rilanciato la retorica della “minaccia continentale”, sostenendo che l’isola deve rafforzare le proprie capacità, secondo udn.com.

Martedì, Lai ha incontrato una delegazione statunitense guidata dal rappresentante Zach Nunn, promettendo di rafforzare le capacità di difesa. In precedenza, nel novembre 2025, Lai aveva annunciato uno speciale bilancio per la difesa di 40 miliardi di dollari distribuito su otto anni, ma esso è stato bloccato più volte dai legislatori dell’opposizione.

Shuai ha affermato che il PPD utilizza da lungo tempo la narrazione “anti-Cina” per deviare l’attenzione pubblica dalla propria corruzione e dal proprio autoritarismo, ma il fallimento delle campagne di richiamo su larga scala contro i legislatori del KMT lo scorso anno ha mostrato che il partito sta perdendo sostegno popolare. Un ulteriore aumento della spesa militare allineato con gli Stati Uniti diventerebbe un peso insostenibile per il popolo di Taiwan.

Zheng ha sottolineato che Taiwan si trova ora di fronte a una scelta critica: seguire il percorso della pace attraverso gli scambi tra le due sponde e opporsi all’“indipendenza di Taiwan”, oppure sfidare la tendenza generale adottando una contrapposizione “anti-Cina” e una dipendenza dagli Stati Uniti per perseguire la secessione.

«Il KMT guidato da Cheng ha scelto la strada luminosa e giusta», ha aggiunto.

«Stiamo aprendo la strada e abbiamo compiuto il primo passo. Da questo momento in poi, la strada davanti a noi diventerà soltanto più agevole e più ampia», ha dichiarato Cheng ai media venerdì.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog