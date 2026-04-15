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CONTRO I TAGLI “POLITICAMENTE ORIENTATI” APPLICATI DAL MIC ALLA CULTURA ITALIANA

DiFranco Astengo

Apr 15, 2026 #cultura, #tagli

Non è isolata la poco edificante vicenda del mancato finanziamento da parte del MIC del docu-film dedicato alla tragica storia di Giulio Regeni: questa mattina , 10 aprile, nella sede dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico si è svolta una conferenza stampa per denunciare un pesante taglio attuato dal già citato Ministero ai fondi indispensabili per il proseguimento dell’attività dell’archivio.

L’attività dell’AAMOD è fondamentale e insostiuibile per la conservazione della testimonianza della memoria dei passaggi più importanti e significativi della storia d’Italia dal dopoguerra in avanti.

E’ facile individuare nella logica ministeriale un intento di colpire i settori più avanzati, progressisti e democratici della nostra cultura.

Si tratta forse della rivincita di quella ricerca di “egemonia” da parte di questa destra che affonda le sue radici nel conservatorismo e nella proclamazione di antistorici pseudo-valori che hanno accompagnato i momenti più tragici delle vicende italiane del ‘900 ?

Per questo occorre far sentire sempre più forte la nostra voce che contrasti questa arroganza, questa ennesima tendenza all’affermazione di un potere che viene scambiato come dominio.

Chiediamo quindi una sottoscrizione in forma collettiva di queste poche righe come solidarietà a chi si trova colpito nelle sue possibilità di espressione culturale ma anche come proposta per una ampia mobilitazione democratica che mai come in questo momento appare urgente e necessaria.

Hanno sottoscritto il documento:

ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SINISTRA Roma

CENTRO DI RIFORMA DELLO STATO Roma

ASSOCIAZIONE “LAUDATO SI'” Milano

ATTAC Italia – Roma

FONDAZIONE MATTEOTTI – Roma

“CRITICA SOCIALE” rivista storica del socialismo italiano – Milano

SOCIALISTI IN MOVIMENTO – Milano

CIRCOLO “ALDO MORO” – Genova

ANCORA FISCHIA IL VENTO – blog politico RIMINI

LA BOTTEGA DEL BARBIERI – blog politico IMOLA

SOCIALISMO ITALIANO 1892 – TARANTO

A.R.C.I Provinciale SAVONA

ODISSEA blog di cultura e dibattito MILANO

ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA – LA SPEZIA

CIRCOLO PERTINI- SARZANA

LA NUOVA SAVONA quotidiano online

LA SINISTRA QUOTIDIANA blog di cultura politicamente

COMITATO “SCUOLA E COSTITUZIONE” Genova

SEZIONE ANPI SASSELLO (Savona)

IL LAVORO – Giornale Socialista – SALERNO

CASA DEL “CIRCOLO CULTURE E POPOLI” CERIALE

ATTAC Savona

Roberto Speciale coordinatore “LE RADICI E LE ALI” GENOVA

ASSOCIAZIONE UMANESIMO SOCIALISTA GENOVA

CIRCOLO “CALOGERO – CAPITINI” GENOVA

NUOVO FILMSTUDIO – SAVONA

OFFICINE LAVAGNESI – LAVAGNA

ASSOCIAZIONE “IL ROSSO NON E’ IL NERO SAVONA

Di Franco Astengo

Lunga militanza politico-giornalistica ha collaborato con il Manifesto, l'Unità, il Secolo XIX,. Ha lavorato per molti anni al Comune di Savona occupandosi di statistiche elettorali e successivamente ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova tenendo lezioni nei corsi di "Partiti politici e gruppi di Pressione", "Sistema politico italiano", "Potere locale", "Politiche pubbliche dell'Unione Europea".

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