CONTRO I TAGLI “POLITICAMENTE ORIENTATI” APPLICATI DAL MIC ALLA CULTURA ITALIANA

Non è isolata la poco edificante vicenda del mancato finanziamento da parte del MIC del docu-film dedicato alla tragica storia di Giulio Regeni: questa mattina , 10 aprile, nella sede dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico si è svolta una conferenza stampa per denunciare un pesante taglio attuato dal già citato Ministero ai fondi indispensabili per il proseguimento dell’attività dell’archivio.
L’attività dell’AAMOD è fondamentale e insostiuibile per la conservazione della testimonianza della memoria dei passaggi più importanti e significativi della storia d’Italia dal dopoguerra in avanti.
E’ facile individuare nella logica ministeriale un intento di colpire i settori più avanzati, progressisti e democratici della nostra cultura.
Si tratta forse della rivincita di quella ricerca di “egemonia” da parte di questa destra che affonda le sue radici nel conservatorismo e nella proclamazione di antistorici pseudo-valori che hanno accompagnato i momenti più tragici delle vicende italiane del ‘900 ?
Per questo occorre far sentire sempre più forte la nostra voce che contrasti questa arroganza, questa ennesima tendenza all’affermazione di un potere che viene scambiato come dominio.
Chiediamo quindi una sottoscrizione in forma collettiva di queste poche righe come solidarietà a chi si trova colpito nelle sue possibilità di espressione culturale ma anche come proposta per una ampia mobilitazione democratica che mai come in questo momento appare urgente e necessaria.
Hanno sottoscritto il documento:
ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SINISTRA Roma
CENTRO DI RIFORMA DELLO STATO Roma
ASSOCIAZIONE “LAUDATO SI'” Milano
ATTAC Italia – Roma
FONDAZIONE MATTEOTTI – Roma
“CRITICA SOCIALE” rivista storica del socialismo italiano – Milano
SOCIALISTI IN MOVIMENTO – Milano
CIRCOLO “ALDO MORO” – Genova
ANCORA FISCHIA IL VENTO – blog politico RIMINI
LA BOTTEGA DEL BARBIERI – blog politico IMOLA
SOCIALISMO ITALIANO 1892 – TARANTO
A.R.C.I Provinciale SAVONA
ODISSEA blog di cultura e dibattito MILANO
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA – LA SPEZIA
CIRCOLO PERTINI- SARZANA
LA NUOVA SAVONA quotidiano online
LA SINISTRA QUOTIDIANA blog di cultura politicamente
COMITATO “SCUOLA E COSTITUZIONE” Genova
SEZIONE ANPI SASSELLO (Savona)
IL LAVORO – Giornale Socialista – SALERNO
CASA DEL “CIRCOLO CULTURE E POPOLI” CERIALE
ATTAC Savona
Roberto Speciale coordinatore “LE RADICI E LE ALI” GENOVA
ASSOCIAZIONE UMANESIMO SOCIALISTA GENOVA
CIRCOLO “CALOGERO – CAPITINI” GENOVA
NUOVO FILMSTUDIO – SAVONA
OFFICINE LAVAGNESI – LAVAGNA
ASSOCIAZIONE “IL ROSSO NON E’ IL NERO SAVONA