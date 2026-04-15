«SONO PRONTO A DARE LA MIA VITA PER LA RIVOLUZIONE»— il Presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel, in risposta alle minacce di Trump, ha dichiarato di essere pronto a morire difendendo la Patria.

«Se tenteranno di conquistare Cuba, pagheranno per questo con il sangue che ha impregnato la sua terra, se non moriranno in questa lotta. Noi siamo un Paese di pace. Non propagandiamo la guerra. Non amiamo la guerra. Sosteniamo la solidarietà e la cooperazione tra i popoli, ma siamo pronti a difendere quella pace alla quale aspiriamo, e per questo non abbiamo paura.

Non vogliamo essere colti di sorpresa e non vogliamo essere sconfitti. Questa è una delle interpretazioni di queste minacce e della posizione di Cuba. Se arriverà il momento, non penso che gli Stati Uniti avranno alcuna giustificazione per un’aggressione militare contro Cuba, o per condurre una cosiddetta «operazione mirata», o per rapire il Presidente. Se ciò accadesse, ci sarà battaglia, ci sarà lotta. E noi ci difenderemo. E se dovessimo morire — moriremo, perché, come dice il nostro inno nazionale, morire per la patria significa vivere. Non ho paura. Sono pronto a dare la mia vita per la rivoluzione.



Certo, non mi piacerebbe che il governo degli Stati Uniti assumesse proprio questa posizione. Ritengo che il popolo americano sia un popolo sensibile, e non permetterà o non accetterà con calma, se il suo governo decidesse di invadere una piccola isola che non rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».