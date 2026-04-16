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Cuba, Díaz-Canel a NBC News: «Siamo disposti a difendere quella pace che vogliamo»

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 16, 2026 #Cuba, #Miguel Diaz-Canel

Il presidente cubano ha ringraziato il team del programma “Meet the Press” di NBC News e la giornalista Kristen Welker, «per la loro visita a Cuba e per l’opportunità che ci hanno dato di esporre i nostri punti di vista sulla difficile situazione che il Paese sta attraversando, dopo quattro mesi di assedio energetico nell’ambito di sei decenni di blocco economico, finanziario e commerciale».

Granma – 12 aprile 2026

Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito e Presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha ringraziato, tramite il social network X, il team del programma “Meet the Press” di NBC News e la giornalista Kristen Welker, «per la loro visita a Cuba e per l’opportunità che ci hanno dato di esporre i nostri punti di vista sulla difficile situazione che il Paese sta attraversando, dopo quattro mesi di assedio energetico nell’ambito di sei decenni di blocco economico, finanziario e commerciale», ha affermato.

Ha dichiarato che, «come amanti della pace e della giustizia sociale, della vita e della gioia, noi cubani siamo disposti al dialogo rispettoso e pronti a difendere la sacra indipendenza e sovranità».

L’intervista, trasmessa questa domenica e disponibile su NBCNews.com, è la prima che il Capo di Stato concede a una televisione degli Stati Uniti e la seconda che quel mezzo realizza con un presidente cubano, dopo quella pubblicata nel 1959 con il Comandante in Capo Fidel Castro Ruz.

In quello spazio, il presidente dell’isola ha precisato, tra gli altri elementi, che Cuba è un Paese che ha profondamente radicati nella propria identità i valori della sovranità e dell’indipendenza. Inoltre, ha sostenuto che si tratta di una nazione di pace, che non promuove la guerra, ma favorisce la solidarietà e la cooperazione tra i popoli. Tuttavia, ha sottolineato, «siamo disposti a difendere quella pace che vogliamo».

D’altra parte, ha insistito sul fatto che coloro che assumono responsabilità all’interno della Rivoluzione hanno un impegno verso di essa, soprattutto verso il nostro eroico popolo, ha espresso. Da qui, ha ribadito, «siamo disposti a dare la vita per la Rivoluzione, per la causa che difendiamo».

Ha insistito sul fatto che un’aggressione contro la maggiore delle Antille avrebbe costi sia per Cuba sia per gli Stati Uniti, in termini di inutili perdite di vite umane. Il che, ha osservato, potrebbe essere evitato. Inoltre, vi sarebbero perdite materiali e verrebbero colpite la sicurezza e la stabilità di entrambi i Paesi e della regione in generale.

Díaz-Canel ha ribadito che Cuba ha sempre avuto una storica disponibilità ad avere una relazione civile come vicini con gli Stati Uniti, ma ha difeso l’idea che questa relazione debba essere costruita da una posizione di rispetto e uguaglianza.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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