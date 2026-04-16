Un nuovo capitolo atteso nella costruzione di una comunità Cina-Vietnam dal futuro condiviso

La visita del leader vietnamita Tô Lâm in Cina, terzo scambio al vertice in meno di due anni, rappresenta un passaggio decisivo per approfondire il partenariato strategico tra i due Paesi socialisti e rafforzare stabilità, sviluppo e cooperazione regionale.

Global Times – 14 aprile 2026

Su invito del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente cinese Xi Jinping, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente vietnamita Tô Lâm compirà una visita di Stato in Cina da martedì a venerdì. Questo segna il terzo scambio di visite tra i massimi dirigenti dei due partiti e dei due Paesi in meno di due anni. Quest’anno segna anche l’inizio del XV Piano Quinquennale della Cina 2026-2030 e l’attuazione della Risoluzione del XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam. L’Agenzia stampa vietnamita VNA ha osservato che le relazioni bilaterali stanno “entrando in un periodo senza precedenti di opportunità storica”. Cresce l’attesa che, sotto la guida strategica dei massimi dirigenti dei due partiti e dei due Paesi, la cooperazione strategica globale tra Cina e Việt Nam avanzi verso una qualità più elevata e un livello più profondo, e che entrambe le parti accelerino la costruzione di una comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso di significato strategico, immettendo un impulso più forte nella stabilità e nello sviluppo regionali.

La guida strategica dei massimi dirigenti dei due partiti e dei due Paesi costituisce il maggiore vantaggio e la più importante garanzia politica per lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Việt Nam. Gli osservatori hanno notato che il Segretario Generale Tô Lâm è stato eletto Presidente del Việt Nam il 7 aprile e ha annunciato la sua visita in Cina il 9 aprile. Inoltre, dopo aver assunto nel 2024 la carica di Segretario Generale del Partito Comunista del Việt Nam, la sua prima visita all’estero è stata anch’essa in Cina. Ciò riflette pienamente la natura strategica e l’alto livello delle relazioni tra Cina e Việt Nam. Sotto una guida strategica di alto livello, i due partiti e i due Paesi hanno istituito un quadro complessivo, multilivello e multidimensionale di dialogo e cooperazione. Una serie di dispositivi istituzionali garantisce che entrambe le parti possano condurre in modo tempestivo, approfondito ed efficace comunicazione e coordinamento su questioni che riguardano i rispettivi interessi fondamentali e le principali preoccupazioni.

Da quando, nel dicembre 2023, è stata annunciata la costruzione di una comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso di significato strategico, le relazioni bilaterali sono entrate in una nuova fase caratterizzata da una più forte fiducia politica reciproca, una cooperazione di sicurezza più sostanziale, una collaborazione pratica più profonda, una base pubblica più solida, un coordinamento multilaterale più stretto e una gestione delle divergenze più efficace. La cooperazione strategica globale ha prodotto risultati consistenti. Dal sostegno delle apparecchiature fotovoltaiche e per le nuove energie cinesi alla transizione verde del Việt Nam, fino ai prodotti agricoli vietnamiti di alta qualità che entrano con continuità nel mercato cinese; dai porti intelligenti che migliorano l’efficienza doganale, fino alle zone di cooperazione economica transfrontaliera che liberano vitalità di sviluppo, Cina e Việt Nam hanno conseguito una robusta crescita in settori quali commercio, investimenti e turismo.

Sotto la guida del Comitato direttivo Cina-Việt Nam per la cooperazione bilaterale, la collaborazione reciprocamente vantaggiosa in settori emergenti come le nuove energie e l’intelligenza artificiale ha continuato ad approfondirsi. La “comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso” ha portato benefici tangibili ai popoli dei due Paesi.

Non molto tempo fa si è tenuta con successo la prima riunione ministeriale del dialogo strategico “3+3” tra Cina e Việt Nam su diplomazia, difesa e pubblica sicurezza. Questa innovazione istituzionale segnala un rafforzamento della fiducia strategica reciproca e invia un chiaro messaggio dei due Paesi che lavorano insieme per salvaguardare la sicurezza del sistema politico e perseguire lo sviluppo e il ringiovanimento nazionali. I fatti hanno ripetutamente dimostrato che la costruzione di una comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso di significato strategico serve gli interessi comuni di entrambe le parti e contribuisce alla pace, alla stabilità e alla prosperità regionali e globali.

La costruzione di una comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso ha un’importante valenza internazionale. Mentre Cina e Việt Nam, con una popolazione complessiva superiore a 1,5 miliardi di persone, avanzano verso la modernizzazione, essi offrono un riferimento prezioso ad altri Paesi in via di sviluppo ed economie emergenti che perseguono obiettivi simili. Allo stesso tempo, la costante espansione degli scambi nei campi politico, economico e culturale ha rafforzato il ruolo di entrambi i Paesi nella governance globale e nella stabilità regionale. Sulla scena internazionale, entrambe le parti sottolineano l’importanza di salvaguardare la pace e la sicurezza nell’Asia-Pacifico, insistono sulla pratica del regionalismo aperto e continueranno a rafforzare il coordinamento nei quadri multilaterali quali le Nazioni Unite, l’APEC, l’Asia-Europe Meeting e l’ASEAN, collaborando al contempo nell’ambito di iniziative chiave tra cui la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, la Global Development Initiative, la Global Security Initiative e la Global Civilization Initiative. Questo sforzo multilaterale coordinato non soltanto accresce la loro influenza internazionale, ma offre anche uno spazio più ampio per far avanzare la comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso.

“La Cina è pronta ad allineare meglio il proprio sviluppo con quello dei suoi vicini e a lavorare con loro per costruire insieme una comunità dal futuro condiviso e garantire una vita migliore a tutti”. La costruzione di una comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso è anche un riflesso della relazione complessiva tra la Cina e i suoi Paesi vicini. La relazione tra Cina e Việt Nam continua a conseguire uno sviluppo di salto in salto, e la fiducia strategica reciproca bilaterale si sta approfondendo. Le relazioni della Cina con i suoi vicini sono al loro miglior livello dei tempi moderni. Questo è sia il risultato della pratica cinese dei principi di amicizia, sincerità, mutuo beneficio e inclusività, sia delle linee guida di sviluppare amicizia e partenariato con i Paesi vicini. Ciò getta anche una solida base per approfondire ulteriormente la cooperazione con i Paesi vicini e costruire una comunità dal futuro condiviso con essi.

Diversamente da molte grandi potenze della storia, la Cina ha adottato un approccio completamente nuovo nel relazionarsi con i suoi vicini. La ragione fondamentale è che la Cina non seguirà mai il sentiero battuto della ricerca dell’egemonia man mano che cresce la sua forza, ma aderirà invece con coerenza all’aspirazione originaria di costruire una comunità dal futuro condiviso nei suoi rapporti con i Paesi vicini. Di conseguenza, ha ottenuto da essi ampia fiducia e rispetto.

Attualmente la Cina si sta adoperando per costruirsi come un Paese più forte e per ringiovanire la nazione cinese su tutti i fronti perseguendo la modernizzazione cinese. Il Việt Nam sta per entrare in una nuova era di sviluppo nazionale, avanzando verso i “due obiettivi centenari” della costruzione del Partito e del Paese. Dall’amicizia tradizionale di “compagni e fratelli” al posizionamento contemporaneo di “comunità dal futuro condiviso di significato strategico”, le relazioni tra Cina e Việt Nam si trovano a un nuovo punto di partenza storico. Accogliamo con favore la visita in Cina del Segretario Generale Tô Lâm e attendiamo con interesse il nuovo capitolo nella costruzione della comunità Cina-Việt Nam dal futuro condiviso, che porterà benefici concreti ai popoli dei due Paesi e immetterà energia positiva nella regione e nel mondo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog